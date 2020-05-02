NET不懼疫情在「永福樓」舊址開新館 東區老房仲揭金店面搶租秘辛

文 / 張玉鉉、梁任瑋

NET 如期在忠孝東路 4 段永福樓舊址開幕，去年推出的電商新品牌，業績不斷成長，看來疫情沒有衝擊到這家本土服飾品牌虛實擴充的腳步。

歷經半年籌備，位於台北忠孝東路 4 段的永福樓舊址，變身為服飾品牌 NET（主富服裝）忠孝旗艦店，成為台北最大 NET 門市。在疫情當頭的 5 月 1 日，依然無所畏懼，如期開幕！

去年 11 月，NET 證實與房東簽約 12 年，以每月 320 萬元租下永福樓，轟動業界。近年來，這家無懼國際快時尚品牌挑戰，反而加速展店、朝大型化店鋪轉進的本土服飾品牌，卻愈戰愈勇，再度插旗東區。

儘管如此大張旗鼓，NET 卻是神祕而低調，不僅創辦人從不受訪，連在 NET 工作近 30 年的董事長特助受訪時，名字也不曝光。

「選擇永福樓，是因其為東區商圈具代表性地標之一，且樓層坪數夠大、交通便利、方便集客。」特助陳先生透露，房東慎選房客，NET 提出建議租金與經營規畫後，房東才點頭。

隨著商圈人潮往信義計畫區移動，東區的指標型店面陸續關門、遷移時有耳聞，也讓東區沒落之說不脛而走；然而一次簽下 12 年長約，意味著 NET 對昔日一級戰區東區仍信心滿滿。陳特助提到 NET 展店方針為在地、長期經營，簽約以長約為主，只要選定就會戮力經營，因此多年來與各門市房東維持良好互動。

一位認識 NET 創辦人兼董事長黃文貞 27 年的東區房仲人士印象很深，1993 年，黃文貞相中忠孝東路 4 段明曜百貨對面、現為屈臣氏的店面，當時 NET 才剛成立，沒名氣，房東最後選擇租給如今的藥妝店。一般人遇到這種情況，也許就放棄了，黃文貞卻鍥而不捨，透過管道找上唯王食品的老闆，頂下原本經營食品雜貨的唯王店面，開設 NET 忠孝 1 店，讓外界見識到他插旗東區的決心。

「他做生意很阿莎力，決策很快。」這位房仲指出，早年黃文貞還親自找據點時，有一次晚上 11 點向黃介紹一間不錯的店面，「他一聽很感興趣，立刻放下手邊的事就開車去看。」甚至澎湖、花蓮等偏鄉也親自去勘查市場，絲毫沒有身價數 10 億元大老闆架子。

去年黃文貞搶下永福樓舊址，其實有段不為人知的幕後。自從永福樓退租後，林姓屋主原本開價每月六百萬元找新租客，由於地點不錯，當時的確吸引不少國際連鎖品牌，包括日本與台灣藥妝店叩門洽詢，但房東對租金的堅持，讓不少品牌商評估後決定縮手，而店面就這樣空置半年之久。

正當無人聞問之際，黃文貞透過熟識永福樓屋主的一位林姓仲介聯繫遠在日本的房東，表達承租意願，並動之以情、說之以理，更驚人的是，黃文貞一口氣向房東砍到 4 百萬元，最後用「前低後高」方式，前期每月 320 萬元、後期每月 4 百多萬元的租金條件拍板。「大家聽到 NET 以這麼便宜的價錢租到永福樓，整個東區房東都驚呆了！」知情人士透露，「你不得不佩服黃文貞，很懂得抓住房東不耐久無租客的心情，他也許不會第一個出手，但一出手絕對不會讓標的跑掉。」

來源：《今周刊》 第 1219 期

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