〈觀察〉連鎖大飯店恐連環倒？二個理由有望見止血點

台南知名五星級老牌飯店大億麗緻酒店周五無預警宣布 6 月底熄燈，再次震撼觀光市場，今年新冠肺炎蔓延以來，包括亞都 (5704-TW) 旗下台中亞緻大飯店、桃園 40 年老牌飯店晶悅 (2718-TW) 均無預警歇業，顯示即便是經營體質一向優異的傳統大型業者，仍難以抵擋疫情。

不過，可觀察到，不少大型飯店業者擁建商背景，財務面相對有撐，且隨著零確診好消息連日傳出，有助國人消費信心回溫，短期連鎖大型飯店業雖暫難回到過去榮景，但再探底更慘的可能性降低。

觀光協會會長田一修日前表示，全台有 13 家旅館將歇業，而根據勞動部統計，住宿和餐飲業無薪假人數已超過 4500 人，是金融海嘯以來最慘，在疫情襲擊下，觀光業已處在極為慘澹的市況中。

飯店業高層分析，大部分的飯店都在苦撐，只是賠多賠少，要繼續撐還是停損，其實與企業文化和股東的想法有關，不見得是看壞長期台灣觀光業。

據觀察，國內飯店業中，以個體自營品牌中小飯店業者最艱困，而大型業者幾家陸續扛不住，反映團客和商務客頓時全數消失的衝擊，然而，近年來開出的大型星級飯店多半有建商背景，例如麗寶建設旗下連鎖福容飯店、涵碧樓由鄉林建設投資，力麗哲園有力麒建設、國建則有國泰商旅，太子建設有 W HOTEL、遠雄建設經營花蓮遠雄悅來飯店等，在建商集團資源、金援等支持下，相對有望撐過這次難關。

同時，近日零確診連日傳出，有利消費信心回溫，即便短期境外旅客難回流，但國內近 2300 萬人口出國的機會也大大降低，國旅市場可望逐漸見到「轉單效應」。

事實上，即便在疫情未有明顯緩和的 4 月上中旬，假日在戶外和郊區的人潮甚至較以往更多，反映國旅仍具基本盤，國內旅遊有築底轉好的態勢。

此次台南大億麗緻直指房東願意降租，顯然，租金問題非大億退出飯店市場的主因；大億麗緻旁緊鄰台南晶英酒店和和逸台南西門館，此兩家競爭同業均定位在 4-5 星級，隨著近年團客逐漸減少，加上宴會餐飲競爭激烈，有人退出市場只是早晚之事。

整體來看，每家中高端飯店業者退出市場，各有各的原因，多數在於結構性的問題例如過去做為主力的陸客團流失、高租金難以負荷等，疫情只是最後一根壓垮的稻草，而成本結構、背後金主的實力都將決定誰能留下，隨著近期疫情已有逐漸緩和跡象，大飯店倒閉潮可望降溫。