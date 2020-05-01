為華南永昌證慘賠負責 證券董座、副董連袂請辭 董事會近期將改組

華南永昌證券 3 月慘賠 47 億元，不只總經理扛責下台，隨著咎責層級向上提高，華南金 (2880-TW) 今 (1) 日公告，證券公司董事長鄭永春、副董事長許元禎雙雙請辭負責，為公司風控疏失負責，證券公司董事會也將在近期進行改組。

華南永昌證券第 1 季發行認售權證，因避險策略失誤導致證券公司單月大虧 47 億元，拖累母公司華南金第 1 季淨損 14 億元，獲利排名在 15 家金控中敬陪末座，是 2001 年金控上市以來首次出現單季虧損。

華南金日前公告撤換證券公司總經理陳錦峰，定調由負責業務督導的總經理負責，但遭外界抨擊只拿總經理開刀，但實際上主導公司經營的副董事長許元禎 (華南金副董林明成姻親) 卻安然無事，認為華南金對於高層在咎責上有輕輕放下的嫌疑。

民進黨立委高嘉瑜日前質詢時更批評，華南金雖是官民共治，但實際上最大民股林明成家族卻是「有權無責」，質疑公股毫無制衡作用，華南金董事長張雲鵬則允諾，會進一步向上調查，不排除針對高層人事進行調整。

華南金今天公告，包括公股指派的董事長鄭永春、代表民股的副董事長許元禎今天連袂宣布請辭，為證券公司 3 月大虧負責。