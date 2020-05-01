印度全境封鎖 該國最大的汽車製造商4月份銷量歸零

為遏止新冠肺炎 (COVID-US) 疫情持續延燒，自 3 月底以來，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 在一夜之間實行了全球最嚴格的封鎖措施，印度最大的汽車製造商風神鈴木 (Maruti Suzuki India) 因此被迫關閉工廠，該公司 4 月份在印度地區的銷售也因此「歸零」。

風神鈴木的汽車製造產量，佔印度整體汽車業的一半以上，但是，為遏制疫情的全國封鎖措施，使得風神鈴木被迫關閉工廠，4 月份在印度當地的銷量也因此「零銷量」。不過，印度有部分地區已經在 4 月底開始逐步恢復經濟運作，風神鈴木指出，在印度西部的古吉拉特邦 (Gujarat) 港口恢復後，該公司已經出口了 632 輛汽車。

風神鈴木董事長 R.C. Bhargava 表示，預期在印度解除封鎖後，汽車銷量將會增加，主因是客戶可能覺得，在疫情仍存在威脅的情況下，私家的交通工具會比大眾運輸工具更加的安全。

根據印度汽車製造商協會 (Society of Indian Automobile Manufacturers) 的報告顯示，在每日停工的情況下，印度車廠的損失高達 230 億盧比 (3.06 億美元)。

印度的禁足令已經迫使供應鏈中斷，並對已經經歷嚴重的銷售放緩的汽車業施加了更多壓力。隨著印度將實行第 6 期車輛廢氣排放新標準，以及該國經濟下滑自 2009 年以來的最低成長後，汽車業的前景仍然黯淡。