〈美股盤後〉五月暗黑開局！川普揚言祭中國關稅 FDA緊急授權瑞德西韋

週五 (1 日) 美中緊張關係升級,美國總統川普向中國追究新冠疫情賠償責任,揚言祭關稅報復,恐慌指數 VIX 攀升,避險情緒濃烈,美元、黃金上漲。

警世箴言「五月賣股走人 (Sell in May and go away)」敲響華爾街警鐘,隨著新的月份開始,投資者急於拋售股票。亞馬遜、特斯拉領跌科技股,晶片股陷入重災區,能源股持續下探,美股四大指數全數收黑。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)即時統計,全球確診數已飆破 320 萬例,死亡數突破 23.3 萬例,美國迄今累計確診數超過 100 萬,死亡人數至少 6.3 萬。

週五 (1 日) 美股四大指數表現:

美股道瓊指數下跌 622.03 點,或 2.55%,收 23,723.69 點。

標普 500 指數下跌 80.03 點,或 2.75%,收 2,832.40 點。

那斯達克指數下跌 284.60 點,或 3.20%,收 8,604.95 點。

費城半導體指數下跌 86.84 點,或 5.02%,收 1,644.40 點。

標普 11 大板塊集體下滑,能源股板塊領跌,其次為非必需消費品和金融板塊。(圖片:Finviz)

科技五大巨擎全面下跌。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 7.60%;蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.61%;臉書 (FB-US) 下跌 1.19%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.18%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.59%。

道瓊 30 檔成分股僅沃爾瑪收紅。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 7.52%;埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 7.17%;聯合技術 (RTX-US) 下跌 5.71%;波音 (BA-US) 下跌 5.42%;高盛 (GS-US) 下跌 3.45%

;開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.73%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.78%。

費半成份股一片血海。AMD (AMD-US) 下跌 4.79%;美光 (MU-US) 下跌 5.91%;英特爾 (INTC-US) 下跌 4.18%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.62%;高通 (QCOM-US) 下跌 3.85%;Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.25%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.82%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.30%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.80%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.87%。

焦點個股與財報消息

川普週五尾盤時表示,美國食品藥物管理局 (FDA) 緊急授權吉利德旗下瑞德西韋使用許可,吉利德 (GILD-US) 下跌 4.82%。

特斯拉 CEO 馬斯克週五推文表示:「特斯拉股價過高」,拖累特斯拉 (TSLA-US) 股價應聲暴跌 10.30% 至每股 701.32 美元。

美國眾議院司法委員會指控亞馬遜涉嫌濫用數據,要求亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人兼執行長貝佐斯作證。此外,亞馬遜因第一季財報獲利遠遜預期,其股價下跌 7.60% 至每股 2,286.04 美元。

亞馬遜第一季財報獲利遠遜預期 (圖片:AFP)

疫情導致航空旅遊需求萎縮,波音 (BA-US) 週四表示暫時不會尋求政府的紓困資金,反而轉向發行金額達 250 億美元債券,為其史上最大的發行規模,其股價下跌 5.33% 至每股 133.37 美元。

埃克森美孚 (XOM-US) 週五盤前公佈 2020 財年第一季財報,Q1 報稅後淨損 6.1 億美元,每股虧損 0.14 美元,為 32 年來首次出現季度虧損,其股價下跌 7.17% 至每股 43.14 美元。

蘋果週四盤後公佈 2020 財年第二季財報,營收獲利均優於預期,但未提供第三季財測,週五其股價下滑 1.61%。摩根士丹利仍將蘋果列為首選,預測其服務營收持續增長、5G iPhone 升級週期之下,將在 2021 年實現兩位數營收增長。

經濟數據

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 終值報 36.1,預估 36.7,前值 36.9

美國 4 月 ISM 製造業 PMI 報 41.5,預估 37.5,前值 49.1

美國 Markit 製造業 PMI 指數 (圖:IHS Markit)

華爾街分析

新冠疫情重創美國,川普揚言要祭關稅報復中國,白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示,中國將對冠狀病毒負責之後,中美再次發生衝突的可能性,也將帶給股市壓力。

美國達加斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 警告稱,由於新冠病毒的影響,經濟將出現嚴重萎縮。

Sit Investment Associates 投資組合經理 Bryce Doty 表示:「財報仍然是雷區,投資人真的不知道將會發生什麼,因為透明度非常低。」

由於世界各國和美國各州逐漸重啟經濟活動,MRB Partners 策略師 Phillip Colmar 和 Santiago Espinosa 敦促投資者保持謹慎。

Phillip Colmar 和 Santiago Espinosa 表示:「股市的大幅反彈已超出了基本面,為近期悲觀留下 (跌) 空間。各國政府正尋求恢復經濟,但要想安全地復工,並接近以前的產量水準,就需要一系列的醫療突破和廣泛治療。」