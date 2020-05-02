〈美股盤後〉五月暗黑開局！川普揚言祭中國關稅 FDA緊急授權瑞德西韋

週五 (1 日) 美中緊張關係升級，美國總統川普向中國追究新冠疫情賠償責任，揚言祭關稅報復，恐慌指數 VIX 攀升，避險情緒濃烈，美元、黃金上漲。

警世箴言「五月賣股走人 (Sell in May and go away)」敲響華爾街警鐘，隨著新的月份開始，投資者急於拋售股票。亞馬遜、特斯拉領跌科技股，晶片股陷入重災區，能源股持續下探，美股四大指數全數收黑。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 320 萬例，死亡數突破 23.3 萬例，美國迄今累計確診數超過 100 萬，死亡人數至少 6.3 萬。

週五 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 622.03 點，或 2.55%，收 23,723.69 點。

標普 500 指數下跌 80.03 點，或 2.75%，收 2,832.40 點。

那斯達克指數下跌 284.60 點，或 3.20%，收 8,604.95 點。

費城半導體指數下跌 86.84 點，或 5.02%，收 1,644.40 點。

標普 11 大板塊集體下滑，能源股板塊領跌，其次為非必需消費品和金融板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全面下跌。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 7.60%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.61%；臉書 (FB-US) 下跌 1.19%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.18%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.59%。

道瓊 30 檔成分股僅沃爾瑪收紅。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 7.52%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 7.17%；聯合技術 (RTX-US) 下跌 5.71%；波音 (BA-US) 下跌 5.42%；高盛 (GS-US) 下跌 3.45%

；開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.73%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.78%。

費半成份股一片血海。AMD (AMD-US) 下跌 4.79%；美光 (MU-US) 下跌 5.91%；英特爾 (INTC-US) 下跌 4.18%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.62%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.85%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.25%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.82%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.30%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.87%。

焦點個股與財報消息

川普週五尾盤時表示，美國食品藥物管理局 (FDA) 緊急授權吉利德旗下瑞德西韋使用許可，吉利德 (GILD-US) 下跌 4.82%。

特斯拉 CEO 馬斯克週五推文表示：「特斯拉股價過高」，拖累特斯拉 (TSLA-US) 股價應聲暴跌 10.30% 至每股 701.32 美元。

美國眾議院司法委員會指控亞馬遜涉嫌濫用數據，要求亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人兼執行長貝佐斯作證。此外，亞馬遜因第一季財報獲利遠遜預期，其股價下跌 7.60% 至每股 2,286.04 美元。

亞馬遜第一季財報獲利遠遜預期 (圖片：AFP)

疫情導致航空旅遊需求萎縮，波音 (BA-US) 週四表示暫時不會尋求政府的紓困資金，反而轉向發行金額達 250 億美元債券，為其史上最大的發行規模，其股價下跌 5.33% 至每股 133.37 美元。

埃克森美孚 (XOM-US) 週五盤前公佈 2020 財年第一季財報，Q1 報稅後淨損 6.1 億美元，每股虧損 0.14 美元，為 32 年來首次出現季度虧損，其股價下跌 7.17% 至每股 43.14 美元。

蘋果週四盤後公佈 2020 財年第二季財報，營收獲利均優於預期，但未提供第三季財測，週五其股價下滑 1.61%。摩根士丹利仍將蘋果列為首選，預測其服務營收持續增長、5G iPhone 升級週期之下，將在 2021 年實現兩位數營收增長。

經濟數據

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 終值報 36.1，預估 36.7，前值 36.9

美國 4 月 ISM 製造業 PMI 報 41.5，預估 37.5，前值 49.1

美國 Markit 製造業 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

華爾街分析

新冠疫情重創美國，川普揚言要祭關稅報復中國，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，中國將對冠狀病毒負責之後，中美再次發生衝突的可能性，也將帶給股市壓力。

美國達加斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan） 警告稱，由於新冠病毒的影響，經濟將出現嚴重萎縮。

Sit Investment Associates 投資組合經理 Bryce Doty 表示：「財報仍然是雷區，投資人真的不知道將會發生什麼，因為透明度非常低。」

由於世界各國和美國各州逐漸重啟經濟活動，MRB Partners 策略師 Phillip Colmar 和 Santiago Espinosa 敦促投資者保持謹慎。

Phillip Colmar 和 Santiago Espinosa 表示：「股市的大幅反彈已超出了基本面，為近期悲觀留下 (跌) 空間。各國政府正尋求恢復經濟，但要想安全地復工，並接近以前的產量水準，就需要一系列的醫療突破和廣泛治療。」