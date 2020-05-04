5月台股玩大怒神？先測短多控盤力

台股 4 月表現亮眼，4 月最後一個交易日，不僅一口氣衝過年線，甚至還碰觸 11000 點「萬一」關卡。武漢肺炎疫情趨緩，但美中貿易戰又要升溫？5 月台股將再玩「大怒神」？多頭還是得步步為營，5 月第 1 個交易日，短多的控盤力將面臨考驗。如以整數關卡來看，10800 點為極短線強弱分界。關鍵點位為 10777、10847、10888 點。

如台股開盤受到美股影響，10900 點兩端哨站為 10919 與 10888 點，多頭必須站穩 10919 點，才有機會保住 10969 點年線，也才有機會再次挑戰 11000 點。但如 10888 點未能站穩，需提防回測 10847 與 10800 點整數關卡，10800 點兩端哨站為 10777 與 10812 點，如棄守 10777 點短多氣勢將落居下風。如再連 10749、10700 點整數關卡也棄守，將進入季線攻防區，需提防回測 10683 與 10658 點，如棄守 10658 點，需提防獲利下車賣壓加重，往 10600 點靠近。短線控盤權也將落入空方手中。

股神巴菲特在股東會上認錯，不僅出清航空股，還表示目前滿手現金，但「還找不到吸引人的投資標的」，為 5 月行情投下震撼彈。台股部分，4 月最後一個交易日，台股表現強勁，外資仍是主要推手，而新台幣匯率升破 30 元大關，更是幕後最大功臣。5 月一開始，還是得留意新台幣匯率動向，只要新台幣仍維持在 30 元大關之上，外資還不至於又大舉轉為匯出，對短多控盤較為有利。

本周台股將聚焦在 4 月業績公布，以及上市櫃公司陸續公告的首季獲利表現。但是對法人來說，更希望知道的則是第 2 季展望，而 4 月業績公布，也是第一個確認第 2 季業績表現的「檢查站」。投資人在選股部分，可留意內外資法人的換股動作，尤其是首季著墨不多，甚至首季賣超，但 5 月上半月開始轉為買超個股，並配合技術面，較有機會成為第 2 季作帳行情潛力股。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)