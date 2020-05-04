全球抗疫封城的痛楚持續 亞洲製造業PMI跌至新低

亞洲多個經濟體的製造業經理人指數 (PMI) 在 4 月跌至十餘年來的低點，這表明即使中國開始重啟生產活動，全球的製造業收縮程度仍在加深。

據 IHS Markit 週一發布的數據顯示，亞洲多國的採購經理人指數 (PMI) 在 50 的景氣分水線下方進一步下滑，創下相關指數有史以來的最低水平，其中台灣、日本和南韓的指數降至 2009 年以來的最低水平。

圖片：Bloomberg

製造業數據再次提醒人們，全球經濟從大蕭條以來最大的危機中復甦可能將是漫長而又不平衡的過程，儘管中國工廠已經復工並且政府增加基礎設施支出以支持國內經濟，但區域及全球的痛楚可能還會持續一段時間。

上週發布的中國 PMI 數據顯示，中國官方製造業 PMI 從一個月前的 52 跌至 50.8，更側重於以出口為導向的中小公司的財新 PMI 重返萎縮區域。

IHS 表示，身為全球貿易晴雨表的南韓，其下跌勢頭表明即使中國解除抗疫封鎖復工復產，目前尚未提供足夠的需求來刺激產出。

IHS Markit 經濟學家 Joe Hayes 表示：「儘管中國這一南韓最大的出口市場，似乎正在緩慢地復工復產，但顯然這不足以抵消其他地方的嚴重疲軟。」

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