NB急單湧入 晶技4月營收估逾8.5億元年增4成

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今年以來營收逐月攀高，4 月出貨以平板、NB 應用成長最快，依最新出貨進度來看，4 月營收估將超過 8.5 億元，年增逾 4 成，創下 40 個月來新高。

晶技 4 月營收可望寫 2017 年以來單月新高，較去年同月成長 40%，也是 40 個月來新高，產能利用率 95%。

晶技首季稅前盈餘 3.03 億元，依照晶技 3 月有效稅率 12.04% 計算，稅後純益 2.66 億元，每股純益 0.86 元，法人估第二季每股純益將上看 1.02 元。

法人估，晶技第 2 季平均單月營收將達 8 億元，整季營收季增 11%，較去年同期成長 23%，4 月已達 8.5 億元，毛利率將站穩 30% ，稅後純益 3 億元，每股純益為 1.02 元。

晶技每股擬配 2.5 元現金，公司日前法說會上指出，薄型化及車用產品將為開發的重點產品，今年資本支出估為 11.6 億元，主要將用於開發生產小型化高階石英元件。

晶技 3 、 4 月營收受惠手機、NB、平板及 IoT、網通應用訂單湧入，加上蘋果 EMS 廠復工下單、拉貨，單月獲利可望衝高。