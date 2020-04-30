防疫千億保核貸達標 龔明鑫：有紓困需求就會續辦

行政院今 (30) 日召開紓困記者會，對外說明各項措施最新進度，政務委員龔明鑫表示，防疫千億保紓困貸款自 3 月 16 日開辦，截至昨日，已達到 1041 億元，未來只要有紓困需求，就會持續開辦。

龔明鑫指出，各部會企業紓困已核准 8254 戶，核准金額 1241 億元，扣除航空公司貸款 200 億元，1041 億元為中小企業千億保，目前已經達標。

據統計，銀行自辦紓困貸款，企業戶已核准 10366 戶，核准金額 1410 億元；個人戶核准 17070 戶，核准金額 932 億元；50 萬元小額貸款從上週起開辦，目前已核准 7778 戶、金額 36 億元，核貸速度會越來越快。產業及個人紓困貸款累計核准超過 4.3 萬戶、3619 億元。

有媒體詢問，千億保繼續開辦會增加多少額度？龔明鑫表示，已經受理的部分超過 1500 億元，這部分仍舊會核貸，不過，有些部分是舊貸展延，不會占用新的額度，可以留給有需要的人。

至於航空產業 500 億元專案融資，交通部次長黃玉霖說明，這次完全尊重華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 及星宇 3 家航空公司提出的疫情應變計畫、財務規劃及資金需求，共提出 496 億元貸款額度，並在 4 月中旬通過銀行初審。

交通部也火速在 22 日完成資格認定，28 日通過信保基金授信聯合審查，今天所有 11 家提出紓困貸款的航空產業相關業者，也都可以通過各家銀行的常務董事會 (授信審核)，最快明天就能獲得銀行放款。

黃玉霖表示，航空業者的紓困貸款，經過行政院、財政部、金管會及銀行公會等跨部會合作協助，在短短一個半月的時間加速審查並完成放款，因此，到目前為止，航空業者也配合政府政策，並無任何裁員計畫，儘管有營運調整、應變計畫，但仍守住就業這一塊。

