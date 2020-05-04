三星不畏疫情 研發投資創新高

南韓三星電子在週一 (4 日) 發布消息，該公司 2020 年 Q1(1-3 月) 在研發方面投入 5.36 兆韓元 (約 43.6 億美元)。新冠肺炎 (COVID-19) 疫情為公司營運帶來許多不確定因素，然而三星電子在研發方面的預算仍創下單季新高。

根據《韓聯社》報導，三星電子在 2017 年 Q2 至 2018 年 Q3 的 6 季時間，每季的研發費用皆超過 4 兆韓元。2018 年 Q4 的研發投資更突破 5 兆大關，來到 5.32 兆韓元；而接下來到 2019 年 Q3 為止的連續 4 季，也都維持在 5 兆韓元水準。

在半導體市場出現惡化的 2019 年 Q4，三星電子的研發費用跌破 5 兆韓元關卡，來到 4.82 兆韓元。然而到了 2020 年 Q1，研發費用又再度來到 5 兆韓元水準。

2020 年 Q1 的研發費用佔當季營收的 9.7%，較去年同期 (9.6%) 微幅增長 0.1%，逼近 1 成水準。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

在 2019 年度，三星電子在研發費用上投入近 20.2 兆韓元，首度突破 20 兆韓元大關。約占該年度營收的 8.8%，較前一年度增加 1.1%。

預估新冠肺炎疫情所造成的衝擊，將明顯反映在 2020 年 Q2 業績，然而全年的研發費用投資也依舊上看 20 兆韓元水準。三星電子在今年 3 月的定期股東大會上，也表態會依照原定時程來進行研發上的投資。

該公司預定在 2030 年前，要在系統 LSI 的研發及生產設備投資 133 兆韓元。此外，為了在量子點顯示器方面確實著力，也預計在 2025 年前投入 13 兆韓元。

三星電子於 2019 年時，在美國取得 8729 項專利，在南韓國內也拿到 5075 項專利。目前在全球各國共擁有 18 萬 35 項專利，而其中有超過半數都和智慧型手機、新一代電視、半導體記憶體，以及系統 LSI 等，與該公司戰略性部門及新技術有關。