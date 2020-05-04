佈局黃金 買跌不追漲

近期避險情緒上升，也帶動黃金走勢，不過，法人建議，金價上攻仍需仰賴更多刺激因素，積極投資人可採逢回布局方式介入，穩健投資人則採定期定額，建立防禦部位。整體操作上以買跌不追漲為原則，投組中不妨配置 5~10% 黃金基金。

全球多項經濟數據已跌至低點，美國第一季 GDP 成長、歐元區 4 月經濟景氣指數、創下 2008 年金融海嘯以來最差水準，美國於金融危機後花了 10 年所創造的 2300 萬個就業人口，短短 1 個月更是化為烏有。

而實際情況可能更糟，全球主要央行、大型研究機構均表示，全球經濟復甦的步調可能較預期緩慢。富蘭克林投顧認為，著眼中長線，避險配置的重要性不言而喻。雖然目前金價尚未超越 2008 年高點的 1900 美元 / 盎司水準，但多種貨幣計價的金價已經飆升至歷史新高，反映全球央行的寬鬆政策，實際上正在侵蝕貨幣的長期購買力，預期這也將是下一個十年中，投資組合不可忽視的挑戰。

長期來看，支撐金價的因素正出現閃爍的訊號，富蘭克林投顧指出，首先，美元持續於 100 的整數關卡高檔震盪，但其實是反映市場的風險意識仍在，也顯示即便美元走強，黃金仍受避險買盤支撐，表現更具韌性，時間拉長美元指數偏下行機率較高，中長線美元走軟將有利金價。

其次，經歷市場的大起大落，觀察不斷增加的黃金 ETF 持倉可以發現，投資組合調整、再平衡的需求正在緩步攀升，可見疫情影響的除了消費行為，也改變了投資行為，提醒投資人不應忽視防禦配置，應適度建立合理的避險部位，預期投資需求的成長，同樣將有助提供金價支撐。

對於近期市場出現 Fed 無法印黃金的論述，大幅看漲黃金，富蘭克林投顧對金價維持相對正向看法，不過，再向上突破之前，還需更多刺激因素，預期今年黃金均價在 1650 美元水準 / 盎司，建議短線上方可留意 1750 美元壓力，可能於大區間 1780-1580 震盪。

今年以來至 4 月 29 日為止，黃金均價約為 1590 美元，短線受市場情緒牽動，波動加大推升金價上攻，但近期金價屢次挑戰 1750 美元關卡受阻。富蘭克林投顧指出，後續若能站穩向上，多方才有望繼續突破，大漲後留意鈍化情形，重申金價上攻仍需仰賴更多刺激因素看法，建議積極投資人可採逢回布局方式介入，穩健投資人則採定期定額，以紀律操作，建立防禦部位，整體操作上以買跌不追漲為原則，建議於投組中配置 5-10% 黃金基金。