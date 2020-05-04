〈新冠肺炎疫情〉磐石艦侵襲率遠低於美法 陳時中：二個措施防擴散

疫情指揮中心今 (4) 日宣布，國內新增 1 例新冠肺炎 (COVID-19) 境外移入，累計確診達 437 例，不過，台灣已經連續 22 天未出現本土病例。而磐石艦昨日新增 4 例官兵陽性引發譁然，指揮官陳時中指出，我國病毒侵襲率遠低於美法軍艦，主要因推行戴口罩、發燒者隔離兩項措施有關。

陳時中表示，敦睦遠訓支隊專案 713 人中，岳飛及康定艦隊成員共 367 人，今天解除隔離，並依國防部安排離開檢疫場所，返家後需落實自主健康管理。

至於昨天確診的 4 名磐石艦個案，陳時中指出，研判是隔離期間轉陽，以確定病例艙間分布來看，並無特別時間與空間群聚現象，推測是因船艦空間狹小、人員活動密切接觸造成病毒傳播。

陳時中進一步說明，磐石艦上共 377 人，本次疫情病例數 35 人，侵襲率約 9%，相較他國海軍艦隊如法國戴高樂號侵襲率 52%、美國羅斯福號侵襲率 24%，我國疫情規模較小，推測是與磐石艦上推行戴口罩有關，並且將發燒者隔離於醫務室等措施，有效阻絕病毒傳播。

此外，今天新增境外移入為一名 30 多歲女性，1 月底至美國就學，4 月 9 日入境時無症狀，居家檢疫期間因同班機旅客確診 (案 383)，4 月 11 日改列居家隔離，不過，案 437 僅在 4 月 15 日出現流鼻水症狀，隔離期滿後，4 月 27 日主動聯繫衛生單位表示有流鼻水、鼻塞症狀，當時檢驗結果呈現弱陽性，於 4 月 30 日收治負壓隔離病房，為求慎重三度採檢送驗，今天確診，個案目前無症狀。

指揮中心 27 日推出捐贈口罩活動，鼓勵民眾透過健保行動快易通 APP 捐出自己的口罩配額給其他國家，截至上午，全台已達 46 萬人、捐出 370 萬片，陳時中呼籲民眾多多響應，希望一週可達到 100 萬人、突破 1000 萬片目標，展現台灣人道精神。