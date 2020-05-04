〈華南永昌證案〉華南永昌證董座羅寶珠暫代、獨董請辭 啟動董事會改組前奏

華南金 (2880-TW) 子公司華南永昌證券因風控不佳導致鉅額虧損，財政部出手整頓，要求證券公司董事會必須全面改組，華南金今 (4) 日火速指派金控總經理羅寶珠出任證券子公司法人董事代表並暫代董事長一職，律師獨董沈慧雅也辭任，掀開改選序幕。

華南永昌證券 3 月因發行認售權證，避險操作失當導致公司單月慘賠 47 億元，除了督導業務的最高主管總經理陳錦峰下台外，董事長鄭永春、副董許元禎也雙雙中箭落馬，分別請辭董座、副董職務。

華南永昌證 3 月大虧引發市場側目，民股板橋林家「有權無責」的經營方式屢屢成為立委砲轟焦點，更有員工痛斥證券子公司全由民股姻親許家一手掌控，公股毫無制衡作用。

在金管會調查報告出爐翌日，財政部也火速要求證券的董事長鄭永春、副董許元禎需為 3 月大虧負起責任，兩人也在 51 勞動節當天立刻請辭。

過去華南永昌證券董事長，多由華南金高層退休後轉任，民股代表、永昌證券創辦人許博偉家族也曾擔任過證券公司高層，包括許博偉、其妻許陳安瀾都曾擔任過證券董座，許博偉之子許元禎則出任證券副董。

為避免落人口實，財政部規劃，華南永昌證券董座暫時由金控總經理羅寶珠暫代，正式接任人選傾向由外部專業經理人執掌，副董懸缺則暫無遞補計畫，目標先完成董事會改選。