美政府內部文件：6月前每日死亡病例將達3千人

新冠肺炎 (COVID-19) 持續肆虐美國，美國總統川普卻催促各州重啟經濟，然而根據週一 (4 日) 釋出的川普政府內部文件顯示，美國疫情到 6 月前，每日死亡人數將增加至 3000 多人，高於目前約每日約 1750 人水準；單日新增確診人數將暴增至 20 萬人，高於目前的每日新增 2.5 萬例。

這份由《紐約時報》引述的內部報告，來自美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）。

華盛頓大學的疫情模型也預測，到今年 8 月初，美國將有 13.5 萬人死於武漢肺炎，比先前預估多了將近一倍。

《紐時》認為，川普政府如果堅持重啟經濟活動，可能會讓美國疫情回復到 3 月中的情況。

川普已經逐步重啟經濟，支持那些在疫情下依舊反對各州實施企業和社交疏離限制的民眾，並開始重振萎靡的經濟。

白宮發言人 Judd Deere 回應《紐時》報導說，這並不是白宮文件，他們並未將這項文件提交給防疫特別小組，或經過機構審查。因此這份數據不能反映防疫特別小組已經提出的模型或曾分析的資料。

他表示，總統分階段開放經濟的指南是經過科學方式規劃的，聯邦政府的資深傳染病學者和衛生專家皆表示同意，美國人民的健康仍是川普總統的第一優先，隨著各州放寬禁令，白宮將繼續監測疫情動向。

而據《華盛頓郵報》報導，《紐時》取得文件中所引用的模型創建者，是約翰霍普金斯大學流行病學副教授 Justin Lessler， 他表示，這項數據顯示，美國若重啟經濟，可能導致 COVID-19 的病例增加，預估到 5 月底前，每日新增病例可能達到 10 萬例。

不過 Lessler 也說，報告內容中的數據是未完成的預測，目前已交給美國疾病管制署 (CDC) 繼續進行。

川普週日 (3 日) 接受福斯新聞專訪時表示，美國死亡人數可能達 10 萬人；不到一個月前，川普曾聲稱，美國新冠肺炎死亡人數不會超過 10 萬人。

另外，美國食品和藥物管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 週一表示，減緩疫情的措施並未失敗，但效果沒有預期理想，「我們原本預期到了現在，全國新增病例與死亡數量將明顯大幅減少，但這情況沒有發生。」

約翰霍普金斯大學數據顯示，在美國至少有 68992 人確認感染 Covid-19 死亡，確診病例超過 110 萬例。