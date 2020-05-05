微軟Surface Neo將延後上市 Windows 10X先撘配單螢幕機種

原定 2020 年底上市的微軟 (MSFT-US) 雙螢幕筆電「Surface Neo」，預估將推延到 2021 年上市。而新一代的電腦作業系統 Windows 10X，在未來推出後，也可能會先出現在單螢幕的電腦機種上頭。

微軟股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

素有「Surface 之父」稱號的微軟產品長帕納 (Panos Panay) 在美國時間 4 日，於部落格分享了上述消息，帕納表示，為了雙螢幕裝置所開發的新一代作業系統 Windows 10X，未來在上市初期將先搭載在單螢幕機種。

而過去在 2019 年 10 月的時候，微軟曾經對外宣布，Windows 10X 將首先搭載於自家的 2-in-1 產品，也就是預計在 2020 年底所推出的「Surface Neo」。

微軟產品長帕納在 4 日所公布的消息中指出，Windows 10X 會先撘載在單螢幕的產品上，而撘載該作業系統的雙螢幕裝置，微軟也會持續與 OEM 夥伴們合作，會選在適當的時機推出。這個說法間接證實 Surface Neo 的上市日期將會向後推延，也等於是在 2021 年後才會上市。

有關新一代電腦作業系統 Windows 10X 的設計方針之所以作出變更，微軟產品長帕納提到「這是由於 Windows 10X 在設計上是為了更有彈性，而這樣的理念也讓我們將重點轉移到利用雲端服務，為客戶們在單螢幕的 Windows 10X 裝置上提供新的工作、學習，以及遊玩方式。