勞工紓困最高可貸10萬元 留意名額有限

勞動部推出「勞工紓困貸款」利率目前為 1.845%，每位勞工最高可申貸 10 萬元，目前已推出兩波、共 34 家金融機構可承貸，值得留意的是，政府提供名額有限，有紓困需求的民眾手腳要快。

全球經濟受新冠肺炎所累，許多勞工生計也連帶受企業營運衰退影響。勞動部日前推出「勞工紓困貸款」，凡本國籍勞工年滿 20 歲，受新冠肺炎疫情影響者，每人最高可申貸 10 萬元，貸款期限 3 年，且第一年利息完全由勞動部補貼。

第一波 21 家承貸銀行分別為：臺灣銀行、土銀、合庫、第一銀行、彰銀、華南銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、台企銀、滙豐、花蓮二信、中國信託、日盛銀行、台新銀行、元大銀行、三信商業銀行、瑞興銀行、高雄銀、全國農業金庫、渣打。

第二波 13 家承貸銀行分別為：上海商銀、新光銀行、陽信商銀、遠東銀、聯邦銀、玉山銀、凱基銀、星展、永峰、淡水一信。

勞動部推出「勞工紓困貸款」利率目前為 1.845%，每位勞工最高可申貸 10 萬元，貸款期限為 3 年，成功申貸後的前 6 個月為寬限期，貸款人除暫無需攤還本金之外，勞動部另將全額補貼貸款人第一年所有的利息費用；而自第 7 至 12 個月開始每月僅需繳交本金約 3200 元不等，第 13 至 36 個月則須按月繳付本息，一個月約 3413 元。

瑞興銀行提醒，凡本國籍勞工年滿 20 歲者，只要有工作事實，不論有無參加勞保，只要申請者符合相關資格且無票信異常，皆可申辦，不過要留意的是政府提供的名額有限。