銀行搶美元資金 優利存款利率只剩1字頭

聯準會大舉降息後，銀行的美元優存方案近乎銷聲匿跡，包括合庫、星展、滙豐等銀行推出美元優利存款，希望用優於牌告利率擴展客層，主打短天期承做，讓資金可暫時找到停泊之處又能增加靈活運用彈性，但利率比起過去年息動輒 3 字頭起跳，現在只剩 1 字頭。

合庫銀的美元優利定存將日前開跑，提供為期三週的限時限量存款，不限新舊資金，單筆存滿 5000 美元，就能依個人需求選擇 3 個月期、6 個月期或是 9 個月期的方案。

其中 3 個月期、6 個月期存款利率分別為 0.65%、0.75%，9 個月期存款年息 1%；另外，數位帳戶存款戶，單筆存滿 500 美元且存款餘額不超過 3000 美元，也能享有 6 個月期定存利率 0.75%。

星展銀行則鎖定豐盛理財客戶，單筆存滿 10 萬美元且存款餘額不超過 30 萬美元，豐盛理財客戶可享一個月期存款年息 1.8% 優惠，全新豐盛理財客戶存款年息可提高至 1.85%。

滙豐銀行今 (5) 日也跟進推出美元優利存款，即日起到 6 月 30 日止，包括「卓越理財」與「運籌理財」客戶 單筆存滿 1 萬美元，可享 3 個月期存款年息 1.6%，存滿 5 萬美元利率可拉高至 1.88%，每戶最高可承作 50 萬美元，但要注意的是，該專案採總額制，存款餘額滿 5000 萬美元即會宣告活動終止。