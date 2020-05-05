華航印度撤僑專機載129人返台 9人輕微症狀機場採檢

印度撤僑專機今 (5) 日清晨搭載 129 名乘客返台，包含 114 名國人及 15 名外籍人士，由外交部協調華航 (2610-TW) 執飛，其中 9 人曾有輕微咳嗽等症狀，因此在機場進行採檢，隨後全數搭乘遊覽車前往中部集中檢疫所安置。

華航班機 4 日晚間前往印度德里接載旅居印度、孟加拉的 114 名國人及在台灣工作的 15 名外籍人士，共 129 名乘客 (含 1 嬰兒)，9 點 47 分從印度德里國際機場起飛，5 日凌晨近 3 時返抵桃園國際機場。

外交部指出，原本登記搭乘專機共 180 人，最後實際登機為 129 人，51 人未能前往德里搭機的原因仍有待了解，而返國的 9 人因有輕微咳嗽等症狀，已在機場採檢，若結果呈現陽性，將由救護車後送醫院隔離治療，其他人須接受 14 天的隔離檢疫。

外交部表示，在台印兩國政府、世界台灣商會聯合總會與華航等相關單位密切協調下，撤僑專機得以順利成行。不過，目前還有國人滯留南亞等地，期盼能回到台灣，外交部會偕同駐印度代表處及駐清奈辦事處等，持續設法協助。

在此之前，4 月 1 日至 4 月 28 日期間，外交部已協助了 103 位國人分別自德里、孟買，搭乘日本、韓國航班離開印度後轉機返台，感謝各國政府的人道協助。

印度內政部上週五 (1 日) 宣布，原訂 5 月 3 日結束的全國封鎖措施再延長 2 週，部分疫情較輕微地區放寬限制，並以紅、橘、綠三種顏色劃分，將疫情嚴峻程度分區管控，印度省邦間的航空、鐵路、地鐵及公路旅行仍不被允許。