四大產業出貨旺 信邦四月、前四月營收同創新高

連接器 / 線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收，受惠醫療及健康照護、汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產品線帶動，單月營收 17.33 億元，創歷史單月新高，月增 6.8%、年增 9.13%，累計前 4 營收 62.45 億元同步創高，年增 10.68%。

信邦表示，與上月相比，4 月醫療及健康照護月增 24.06%、汽車月增 52.94%、工業應用月增 13.98%、通訊及電子週邊月增 4.47%；不過，綠能產業則因受工程進度延後的影響，月減 8.82%。

信邦表示，汽車產業 4 月銷售增長，是因客戶端庫存回補，但整體需求仍尚未回溫，至於通訊及電子週邊產業的成長，則是新產品電動自行車 (e-Bike) 已開始量產出貨。

法人看好，信邦受惠歐系客戶電動單車放量出貨，加上工控、醫療設備相關應用能見度高，有助抵銷汽車、綠能需求影響，本季營運將優於上季，營收可望呈現雙位數季增，獲利增幅可望更優。

信邦前 4 月相較去年同期，醫療及健康照護產業成長 10.2%、綠能及節能產業成長 28.18%、工業應用產業成長 8.47%、通訊及電子週邊產業成長 2.24%，汽車產業減少 12.20%。

營收占比方面，信邦表示，綠能及節能產業佔 31.22%；工業應用產業佔 30.06%；通訊及電子週邊產業佔 22.97%；醫療及健康照護產業佔 9.17%；汽車產業佔 6.58%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收 78.35%；連接器及零組件銷售佔 21.65%。