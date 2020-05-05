〈上銀法說〉產能滿載Q2營收逐月揚 上半年可望重回獲利

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (5) 日召開法說，上銀董事長卓文恒表示，5、6 月訂單均滿載，營收可望逐月上揚，第 2 季營收也將優於第 1 季，需求主要來自 5G、半導體、醫療與自動化設備等，有信心第 2 季可望彌補首季虧損，整體上半年將重回損平甚至獲利。

卓文恒表示，今年 1 月營運應是谷底，2 月起在中國陸續復工後，營收逐月回溫，目前訂單能見度達 3 至 3.5 個月，5、6 月訂單均滿載，營收可望續揚，第 2 季整體營收也將優於第 1 季。

卓文恒預期，在產能利用率提升、歐美營收比重增加下，第 2 季毛利率也將較首季成長，有信心能彌補首季虧損，甚至還有盈餘。至於產品價格是否調漲，卓文恒則說，要看市場需求調整，少部分需求較熱的品項，可能會小幅度調漲價格。

從應用來看，卓文恒指出，主要應用來自 5G、半導體、醫療及自動化設備等，近幾個月客戶需求殷切，也有許多急單；目前訂單能見度較長的為醫療、半導體應用的小型線性滑軌，滾珠螺桿、線性滑軌則滿單至 6 月，也持續擴充人員、加班趕工中。

卓文恒說，近期以醫療設備需求最暢旺，上銀在各類醫療設備上均有貢獻，包括呼吸器、血液檢測設備、體溫槍、量測設備與口罩產線等。

雖然義大利廠未受當地停工政策影響，不過，卓文恒指出，客戶近期復工後，對產品需求強勁，並持續加班趕工，看好歐美疫情緩解後，訂單也可望陸續回流。

上銀過去幾年陸續供應滾珠螺桿、線性滑軌、機器人到次系統及系統件給日本豐田汽車集團，對於近來日本車廠相繼傳出停產，是否影響日本豐田旗下廣州豐田汽車新產線裝機進度，卓文恒則說，4 月已開始裝機，進度順利，其他日本車廠也前來詢問，後續需求可期。

資本支出方面，今年受到疫情影響，資本支出將降至去年的 50%，下半年將視疫情狀況做調整，目前規劃主要用於台灣、日本、中國廠房建設，及設備更新汰換，廠房建設與設備資本支出金額約各半。