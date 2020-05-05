明基材Q1 EPS 0.1元 擬配0.5元現金股利

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (5) 日公告第 1 季財報，稅後純益 3256.6 萬元，季增 2.73%、年減 53.57%，每股純益 0.1 元，今也公告去年盈餘分配，每股擬配發 0.5 元現金股利，以今日收盤價 16.85 元計算，現金殖利率約 2.96%，配發率為 62.5%。

明基材第 1 季營收 34.43 億元，季增 2.32%、年增 1.53%，毛利率 14.43%，季增 1.78 個百分點、年減 1.24 個百分點，營益率 2.41%，由前一季轉正，稅後純益 3256.6 萬元，季增 2.73%、年減 53.57%，每股純益 0.1 元。

法人表示，明基材第 1 季受惠部分廠商因疫情停工，導致供需吃緊，一度有漲價趨勢，但隨著復工、電視面板報價下跌，預期第 2 季偏光板價格將持穩，但明基材近年持續布局利基型產品，可逐步貢獻營收，聯合醫材方面，也可望受惠疫情需求帶動，帶動營運成長。

明基材今也公告 4 月合併營收達 12.24 億元，月減 12.58%、年增 4.9%，累計今年前 4 月合併營收達 46.68 億元，年增 2.39%。