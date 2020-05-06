餐飲業見曙光 多家餐飲業者母親節訂位部分超乎預期熱絡

本周末即將迎來母親節大檔，往年此時餐廳已一位難求，今年由於處在防疫期間各大餐飲集團都積極擴展外送市場，不過，已有多家餐飲業透露，4 月底以來由於零確診好消息陸續傳出，包括台北漢來海港、饗食天堂和饗饗等自助餐廳均全數客滿，王品 (2727-TW) 平均訂位已達 9 成，而豆府 (2752-TW) 也達 7 成。

漢來美食 (1268-TW) 表示，每日各品牌晨會報告訂位狀況時，已明顯感覺消費者較願意出門用餐，台北海港餐廳訂位需求熱絡，惟因考量防疫期間的社交距離並擴大座位間距，無法多接單，而其他分店平均訂位大約有 8 成，名人坊也達 7-8 成。

饗賓集團旗下包括饗食天堂、饗饗、旭集等自助餐廳，以及開飯川食堂均已接單接到客滿，但同樣因符合防疫安全距離，僅收 5 成客數。

瓦城指出，目前訂位已超過 5 成，隨著台灣陸續有幾日零確診的消息激勵下，近日訂位來電持續湧進，但仍保留部分座位予現場來客；而為加強提升第二季營收，瓦城搭上這波餐飲強勁需求，強打外帶自取 85 折優惠，力拚一口氣拉升業績。

豆府也表示，隨每日本土零確診好消息傳來，到店用餐的消費者逐步增加，截至目前為止母親節訂位已達 7 成，看好仍將持續上升。