弱勢勞工欠卡債 獲紓困補助遭銀行扣押 金管會說NO

民眾因積欠卡債，導致勞工紓困補助入帳後被銀行凍結強制執行，對此，金管會今 (6) 日表示，銀行在配合司法或行政強制執行程序時，應先確認帳戶內的金額是否為帳戶所有人自政府領取的紓困相關補助款項，以免發生違法抵銷或扣押的情形。

因應新冠肺炎對勞工生計產生衝擊，勞動部針對低薪、弱勢自營作業者及無一定雇主勞工，提供 3 萬元生活補助，截至 4 月底，已有 92 萬 3000 名勞工入帳。不過，民進黨立委周春米今天接獲民眾陳情，因積欠卡債，3 萬元生活補助被銀行凍結強制執行，周春米表示，依照紓困條例第 9 條之 1 規定，社會救助不得為扣押、強制執行之標的，此舉明顯違法，希望政府盡速督促返還急難救助金給民眾。

對此，金管會官員說明，有民眾反映，受疫情影響，甫自政府取得的紓困生活補助款項，遭銀行凍結強制執行。金管會提醒，銀行勿抵銷或扣押到民眾的紓困補助款項。

金管會表示，2020 年 4 月 21 日總統令修正公布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，其中第 9 條之 1 第 2 項已明定「自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的」，如果有銀行未注意到此法律規定，以致抵銷或扣押到民眾自政府領取的紓困款項，請債權銀行積極主動協助處理。

金管會強調，勞動部所發給的生活補助金，匯款來源會註記「行政院發」的文字，其他機關的紓困補助款項，也可從匯款來源為政府單位的方式辨識，請銀行確認帳戶內是否有機關依據本條例發給的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，避免發生違法抵銷或扣押的情形。