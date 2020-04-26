〈分析〉油價重回100美元？別當這只是分析師的胡言亂語

在 COVID-19(新冠肺炎) 疫情全球擴散之下，人們大多意識到，這將對全球經濟帶來重大破壞，嚴重的經濟衰退恐難以避免，但即使如此，很少有人會預見負油價的到來。

雖然很少，但並非沒有。SEB 首席大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 在 4 月初的報告中，點出了這個可能性。並表示，當煉油廠關閉，許多石油生產商就沒有地方運送原油，最終他們必須出錢找人把石油運走，直到他們設法關閉生產。

而在本週，WTI 期貨合約出現了 - 37.63 美元的收盤價。

雖然這一結果非常荒謬，但仍然是供過於求到達極端的結果。在疫情造成需求急劇大減之下，減產、關廠速度的跟不上，造成油價直線滑落。

油價接下來會怎麼走？沒有人敢保證，但一些專家已經在準備油價捲土重來的可能性，包括重新飆上每桶 100 美元。

低油價將為未來反彈奠基

倫敦 Westbeck 資本管理公司執行長 Jean-Louis Le Mee 上週表示，當石油需求恢復正常時，人們將見到油價急漲，甚至站上 100 美元。但在此之前，價格需要進一步下跌。

Westbeck 去年大舉做空美國頁岩油股票，進帳 40% 獲利。這家基金本月中警告，由於石油過多且放置的地方不足，庫欣可能會在 5 月中旬達到存儲極限，預示著市場價格暴跌的下一階段。

這樣幾乎已經可以預見，油價大幅下跌，美國頁岩油商難以支撐，不得不減產、關廠、乃至於破產，其中一些改變可能是永久性的。

這恰恰為未來幾年潛在的反彈奠定基礎。

Le Mee 指出，在未來 4-5 週中，由於儲油已滿，WTI 交易價格可能在 16-17 美元附近。但隨著疫情過去，全球原油需求將迅速回歸正常水準，庫存將出現史無前例的減少，到明年底至 2022 年底，油價可能出現強漲。

Le Mee 認為，最近幾週市場的動盪，部分原因是散戶對底部入場的興趣激增，資金大量流入能源 ETF。但他表示，隨著價格崩潰，散戶投資人可能突然逃離清算，從而加速拋售。

Le Mee 在 4 月中提出這個看法，當時油價還未出現負數的離譜發展。

年底前油價料回升

其他分析師即使未喊到 100 美元，但基本均相信，低油價不會維持太久，在疫情過後將會反彈。

花旗全球大宗商品主管 Edward Morse 預計，油價可能在今年底回到 45 美元水位，他曾在 3 月預測油價可能跌至負值。

摩根大通分析師認為，國際油價有望自 2020 年下半年開始緩慢回升，有望於明年年中，升回 35 美元的水位。