筆電需求旺 群光Q2產能滿載營運回升 估營收季增3成

群光電子 (2385-TW) 今 (6) 日公布 4 月營收，受惠新冠肺炎疫情帶動筆電需求增加，筆電鍵盤、影像模組與電源供應器出貨暢旺，4 月營收 88.91 億元，月增 16.97%、年增 31.69%；累計前 4 月營收 270.01 億元，月增 4.14%，法人預期，群光訂單能見度高、產能已滿載，估第 2 季營收季增 3 成以上。

群光也公布第 1 季財報，營收 181.1 億元，季減 26.4%、年減 5.6%；毛利率 15.5%，季減 3 個百分點、年增 0.4 個百分點，創近 3 年同期新高；營利率 7.1%，季增 0.4 個百分點、年增 4.9 個百分點；稅後純益 4000 萬元，季減 96.8%、年減 97.6%，每股純益 0.06 元。

展望後市，群光指出，3 月開始歐美企業啟動居家上班，帶動旗下三大產品線筆電鍵盤、影像模組及電源供應器，陸續接到筆電大廠急單，動能可望延續至第 2 季，法人看好，隨著商務機種筆電持續出貨、高單價背光鍵盤出貨量增加，除本季營收可望成長，獲利有機會同步成長，且優於上季與去年同期。

群光表示，目前泰國廠產能穩定增加忠，且自 4 月開始成為智慧家庭影像產品最主要的生產基地，並進行有效分散風險，可提供全球一線客戶製造服務。