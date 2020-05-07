殖利率曲線指標之父：本輪經濟衰退將在 2020 年底結束

神準預測經濟衰退的杜克大學財經教授哈維 (Campbell Harvey) 週三 (6 日) 表示，本輪經濟衰退將在 2020 年底結束。

新冠危機讓全球經濟陷入衰退，華爾街無不在預測，思考未來的復甦將會是 V 型、U 型，亦或是回升又下滑的 W 型？杜克大學財經教授哈維週三給出了他的解答：「瘦 U 型。」

哈維素有「殖利率曲線指標之父」之稱，他是利率倒掛模型的創建者，他於 1986 年率先透過 10 年期美債與 3 個月期國庫券之間的利差，預告了 1950 年以來的美國四次經濟衰退困境。

短期公債的殖利率大於長期公債的殖利率，就稱為殖利率曲線倒掛。正斜率的殖利率曲線代表長天期債券利率高於短天期債券利率。負斜率的殖利率曲線代表長天期債券利率低於短天期債券利率。

去年夏天，美國牛市已延續十年，失業率達到 3.7%，哈維當時透過殖利率曲線指標預測，2020 年或 2021 年初將出現衰退。果不其然，全球經濟在 2020 年初進入衰退，

哈維週三釋出他對美國經濟前瞻預測，他表示：「本輪衰退正在加劇，但仍將是短暫的，到今年年底，經濟將處於復甦模式。」

哈維解釋：「在 2008 金融危機中，我們永遠無法確定何時結束？但這次，原因很明確，這是一個生物事件，解決方案也很明確，另一個生物事件。」

10 年期美債與 3 個月期國庫券之間的利差 (圖片：Fred)

哈維對年底經濟可能走出衰退抱持著樂觀態度，預估經濟將呈現「瘦 U 型」反轉，因為他堅信 2021 年首季全球將能接種新冠疫苗，此外，最主要的原因還是「殖利率曲線」指標呈現正值。

哈維表示：「這是一個領先指標，表明我們正在走出衰退。」