川普：將在1到2周後報告 中國是否正在履行貿易協議

美國總統川普週三 (6 日) 表示，他將能在約一到兩周後報告中國是否正在履行第一階段貿易協議所規定的義務。他說，中國也許會、也或許不會兌現兩國間的貿易協議。

川普說他正在「密切關注」中國是否增加採購美國貨，中國雖然已經購買大量美國農產品，但他質疑採購量是否已經達到符合貿易協議的承諾，採購美國農產品、美國製產品、美國的能源和服務。

川普說：「我將能在一到兩週內報告，不只回報給農民，也包含許多其他產業。」

「他們 (中國) 知道有貿易協議，但願他們能夠落實，我們正在觀察。中國或許會，也或許不會兌現。我們將找到答案。」



美、中兩國在今年 1 月簽署第一階段貿易協議，中國同意以 2017 年的數目為基礎，在兩年內增加 2000 億美元採購額，其中第一年採購 770 億美元，第二年為 1230 億美元。

但隨著美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情遲遲無法減緩，川普政府對中國不滿聲音日益升高，川普日前揚言要對中國徵收新關稅，還會研擬一系列的報復措施，貿易戰陰影捲土重來。

美國官員近日也表示，正在評估是否對中國採取行動，包括徵收關稅，以及把供應鏈移出中國。

與中國關係「令人失望和沮喪」

白宮新聞秘書 Kayleigh McEnany 週三在白宮新聞發布會中表示，美中關係「令人失望和沮喪」，凸顯華盛頓和北京之間的分歧不斷加深。

McEnany 說，中國隱匿有關病毒的消息，「現在是一種令人失望和沮喪的關係」。「總統已經表示，他對中國的一些決定感到非常沮喪，而這些決定把美國人的生命置於危險之中。」

新冠肺炎在全球感染約 370 萬例，奪走超過 25 萬人的生命，而美國總確診病例和死亡人數都是全球最高，至今有 121 萬人染疫、7 萬多人喪命。