美企獲利重摔本益比仍高 分析師：美股回跌10-15%不意外

美股正在閃現警訊，分析師警告，股票估值相較企業獲利超過 2000 年網路泡沫水準，即使忽略新冠肺炎 (COVID-19) 短期衝擊、把焦點放在明年的經濟上，也顯得過於冒險，股市回跌恐怕不令 人意外。

已公布第 1 季財報的標普 500 指數成分股企業，許多都不願提供關於未來財務的預測，原因是疫情之下經濟壟罩在極大不確定性中。在前所未見的貨幣、財政刺激挹注下，大盤指數 12 個月預估本益比超過 22 倍，是幾乎 20 年從未出現的情況。

LPL Financial 股票策略師 Jeff Buchbinder 說，雖然新增確診病例下滑令人欣慰，大規模財政刺激已經上路，但股市估值已經不再吸引人，「修正 10-15% 不令人意外」。

分析師說，就算投資人把 2020 年獲利預測拋諸腦後，把重心放在疫情影響預料幾乎消退的 2021 年，企業獲利前景依然不明朗。

標普 500 指數成分股企業 2021 年獲利預測共識值，在最近幾週大幅下滑，3 月初還在每股 194 美元，本週降到每股不及 166 美元。比起 2020 年預估的每股 130 美元，代表有約 28% 的上漲空間。

標普 500 指數 2021 年獲利預測共識值。來源: FactSet

RBC Capital Markets 美股策略部門主管 Lori Calvanasi 說，2020 年獲利預測或許降得已經夠多，但他擔心，2021 年獲利預測可能出現更大幅度下修。

Calvanasi 對 2021 年企業獲利預測是每股 153 美元，但前提是美國經濟相對亮麗，2021 年經濟成長率達到 3.2%，10 年期公債殖利率升抵 1-1.5%，工業生產和企業利潤皆增加。

依據 Calvanasi 的預估計算，標普 500 指數本益比約 18.8 倍。這依然遠高於五年平均值 (16.7) 和 10 年平均值 (15)。

Calvanasi 說：「我們嚴重懷疑標普 500 成分股企業的獲利，到了明年能超越疫情爆發前水準。」

「許多企業發布財報時都說，經濟復甦步調緩慢、或路途崎嶇不平。有些公司預測，美國經濟需要一段相當長的時間，才能回到疫情爆發前的狀態。」

不過有些分析師主張，危機當頭，本益比不再特別重要，因為美國聯準會 (Fed) 承諾大舉收購政府債券和公司債等資產，為金融市場提供支撐。