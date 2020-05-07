疫情衝擊全球供應鏈 今年手機銷量恐掉1成

新冠肺炎疫情衝擊全球產業供應鏈，勤業眾信表示，受疫情影響加上新品延後上市，預估今年全球智慧型手機銷售量恐下滑約 1 成，其中又以高端手機受影響程度更大，預估在手機銷量下滑情況下，恐讓邊緣 AI 晶片出貨量也跟著下修約 1 成。

勤業眾信聯合會計師事務今 (7) 日發布《2020 全球高科技、媒體及電信產業趨勢》，報告指出，儘管台灣電子業受中國停工與供應鏈中斷影響，但第 1 季表現仍優於預期，疫情會讓消費性電子新品延後上市，雖然將導致供應鏈訂單延後，但需求只是延後而不是消失，以筆記型電腦與遊戲機相關的供應鏈來看，需求甚至已較第 1 季大幅成長，但第 2 季以後的表現，則需觀察後疫情時代的消費景氣。

報告指出，但考量疫情衝擊智慧型手機的製造供應鏈和終端市場需求，預計相關的新品可能延後上市，甚至銷售量減少，預估在疫情影響下全球手機銷售可能減少 7% 到 10%，高端手機影響更為顯著。由於目前邊緣 AI 晶片主要安裝於高端智慧型手機中，因此，出貨數量由原先預測超過 7.5 億個下修約 10%。

勤業眾信聯合會計師事務所高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇表示，世界各國系列性的新型冠狀病毒應對舉措間接衝擊全球經濟，供應鏈斷鏈與終端產品需求下滑，讓電子產業面臨難以預測的動盪。

陳明煇引述 Deloitte 全球（Deloitte Global）預測指出，全球第 2 季 GDP 將低於第 1 季表現，預估要到第 4 季才得以回升，2020 全年的 GDP 可能會比去年 8.3% 還低，而台灣電子業雖受到中國大陸工廠停工及部分供應鏈中斷影響，但在需求並未消失的情況下，筆記型電腦與遊戲機相關的供應鏈需求仍在，但整體表現則需再觀察後疫情時代的消費景氣。