〈美股盤後〉華爾街好樂觀！能源、金融股領跑 那指收復2020年跌幅

週四 (7 日) 隨著美國各州重啟經濟、失業申請步伐連續五週放緩、PayPal 等樂觀財測，加上美中最快下週通話等利多消息激勵，華爾街樂觀情緒濃厚，四大指數集體收紅。

能源和金融類股領跑、科技股實力堅強，那指收復了 2020 年失土，年初至今上漲了 0.08%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 370 萬例，死亡數突破 26.4 萬例，美國迄今累計確診數超過 120 萬，死亡人數至少 7.3 萬。

美國政府和官員正在重啟經濟活動與避免第二波感染之間取得平衡，加州公布企業健康指南。密西根州宣布包括汽車在內的製造工廠週一復工。奧勒岡州宣布，只要滿足特定要求，各郡能在 15 日進入重啟經濟的第一階段。

週四白宮發表聲明，美國總統川普身邊的一名海軍貼身助理證實罹患新冠肺炎，川普總統和彭斯副總統再度進行病毒檢測後，確認健康無虞。

週四 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 211.25 點，或 0.89%，收 23,875.89 點。

標普 500 指數上漲 32.77 點，或 1.15%，收 2,881.19 點。

那斯達克指數上漲 125.27 點，或 1.41%，收 8,979.66 點。

費城半導體指數上漲 17.18 點，或 1.01%，收 1,724.93 點。

標普 11 大板塊僅必需消費品和醫療保健板塊下跌，能源板塊領漲，其次為金融和材料板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎同步揚升。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.70%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.03%；臉書 (FB-US) 上漲 1.34%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.77%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.58%。

道瓊 30 檔成分股以瑞輝 (PFE-US) 跌幅最大。波音 (BA-US) 上漲 5.57%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 4.65%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.88%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.57%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.25%；高盛 (GS-US) 上漲 3.05%。

費半成份股漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 0.40%；美光 (MU-US) 上漲 1.11%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.02%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.38%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.49%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.05%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.38%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.26%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.35%。

焦點個股與財報

PayPal (PYPL-US) 週三盤後公布 2020 會計年度 Q1 財報，，雖然營收獲利皆不如預期，但社交疏離政策催生人們網購需求，Q2 財測強勁，激勵其股價一字大漲 14.01% 至每股 146.29 美元。

Moderna (MRNA-US) 的 mRNA-1273 疫苗獲得美國監管機構的批准，週三開始進入臨床試驗的第二階段，今年夏季初進行後期研究，其股價大漲 8.66%。

外媒引述消息人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 正閒置上海超級工廠，延長中國員工的勞動節假期，原因是 Model 3 的零件短缺，其股價下跌 0.32% 至每股 780.04 美元。

大眾傳媒跨國公司維亞康姆 CBS (VIAC-US) 宣布串流媒體用戶激增後，其股價大反彈 10.35% 至每股 16.42 美元。

經濟數據

美國截至 4/25 當週初請失業金 (萬人) 報 316.9，預估 300，前值 383.9

美國截至 4/25 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 417.35，前值 503.3

美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

美國里士滿 Fed 分行總裁巴金 (Tom Barkin) 預測，經濟數據將從現在開始改善，但他希望某些族群和小型企業仍需要美政府的持續支持。

費城 Fed 分行總裁哈克 (Patrick Harker) 警告，過快開放經濟可能會造成嚴重後果，建議 6 月再來復工，有足夠的技術來控制冠狀病毒的傳播，較不用擔心第二波疫情。

Charles Schwab 交易與衍生品部副總裁 Randy Frederick 說：「投資人會問未來 6 個月的情況可能比現在更好嗎? 大多數人會說是的，而市場是向前看的。現在市場認為未來看起來會更好。」

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示：「央行為股市提供了暫時的安全網，而要看到全球經濟活動完全恢復，就需要那一劑新冠疫苗。」