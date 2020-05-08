疫情致Q1大幅虧損 IAG、法荷航宣布撤回全年財測

在公布 Q1 大幅虧損後，國際航空 (IAG) 和法荷航 (KLM) 兩大歐洲航空集團週四 (7 日) 表示，由於全球疫情和經濟危機存在高度不確定性，宣布撤回全年財測。

法荷航集團公布今年第一季淨虧損達 180 萬歐元，去年同期淨利則為 3.24 億歐元，與此同時，IAG 公布第一季淨虧損也達 170 萬歐元，去年同期淨利為 7000 萬歐元，兩家公司雙雙看壞第二季業績表現。

IAG 首席執行長 Willie Walsh 表示，公司計劃最早在今年 7 月重啟服務，一切取決於全球各國對於封鎖和旅遊禁令的態度，他警告，預計客運需求至少要到 2023 年以後才有可能恢復到 2019 年的水平。

法荷航也警告，該公司認為至少要花費數年時間才能恢復疫情爆發前的運輸水平。

國際機場歐洲協會 (ACI Europe) 預計，不包含仰賴機場的第三方業務，例如咖啡或書報商店，光機場營運商今年損失就將達到 140 億歐元。ACI 還認為在旅遊禁令至今尚未解除之下，損失甚至可能超過 140 億歐元。

自今年初以來，法荷航 (KLM-US) 股價下跌近六成，國際航空集團 (IAG-US) 股價也跌近七成。歐盟委員會此前警告，今年歐洲航空公司收入損失可能較去年增加 9%。

國際航空運輸協會 (IATA) 表示，歐洲航空公司 3 月客運需求較去年同期大減 54.3%，值得注意的是，各國封鎖措施主要在 3 月中旬頒布，因此該協會預計 4 月的客運需求可能更低。

儘管本月已有許多歐洲政府計畫放寬封鎖措施，不過有鑒於疫情尚未緩和，歐盟旅遊禁令至少將持續至 5 月 15 日，歐盟委員會發言人表示，旅遊禁令可基於流行病學考慮而延長，該組織將在禁令時程結束前進行討論。