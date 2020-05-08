 1

疫情致Q1大幅虧損 IAG、法荷航宣布撤回全年財測

鉅亨網編譯林薏禎
疫情致Q1大幅虧損 IAG、法荷航宣布撤回全年財測 (圖：AFP)
疫情致Q1大幅虧損 IAG、法荷航宣布撤回全年財測 (圖：AFP)
Tag
航空業歐洲法荷航國際

在公布 Q1 大幅虧損後，國際航空 (IAG) 和法荷航 (KLM) 兩大歐洲航空集團週四 (7 日) 表示，由於全球疫情和經濟危機存在高度不確定性，宣布撤回全年財測。

法荷航集團公布今年第一季淨虧損達 180 萬歐元，去年同期淨利則為 3.24 億歐元，與此同時，IAG 公布第一季淨虧損也達 170 萬歐元，去年同期淨利為 7000 萬歐元，兩家公司雙雙看壞第二季業績表現。

IAG 首席執行長 Willie Walsh 表示，公司計劃最早在今年 7 月重啟服務，一切取決於全球各國對於封鎖和旅遊禁令的態度，他警告，預計客運需求至少要到 2023 年以後才有可能恢復到 2019 年的水平。

法荷航也警告，該公司認為至少要花費數年時間才能恢復疫情爆發前的運輸水平。

國際機場歐洲協會 (ACI Europe) 預計，不包含仰賴機場的第三方業務，例如咖啡或書報商店，光機場營運商今年損失就將達到 140 億歐元。ACI 還認為在旅遊禁令至今尚未解除之下，損失甚至可能超過 140 億歐元

自今年初以來，法荷航 (KLM-US) 股價下跌近六成，國際航空集團 (IAG-US) 股價也跌近七成。歐盟委員會此前警告，今年歐洲航空公司收入損失可能較去年增加 9%。

國際航空運輸協會 (IATA) 表示，歐洲航空公司 3 月客運需求較去年同期大減 54.3%，值得注意的是，各國封鎖措施主要在 3 月中旬頒布，因此該協會預計 4 月的客運需求可能更低。

儘管本月已有許多歐洲政府計畫放寬封鎖措施，不過有鑒於疫情尚未緩和，歐盟旅遊禁令至少將持續至 5 月 15 日，歐盟委員會發言人表示，旅遊禁令可基於流行病學考慮而延長，該組織將在禁令時程結束前進行討論。

相關個股

國際航空集團US-IAG