聯發科4月營收站穩200億元大關 年減4.67%

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (8) 日公布 4 月營收 205.46 億元，月減 9.98%，年減 4.67%，累計前 4 月營收 814.09 億元，年增 9.6%；受惠 5G 晶片放量出貨，聯發科無畏疫情干擾，4 月營收仍站穩 200 億元大關。

聯發科昨日推出天璣 1000+，瞄準 5G 高階市場，預計搭載該晶片的終端產品即將上市，執行長蔡力行先前在法說上強調，所有中系品牌大廠皆會在本季前，推出採用聯發科晶片的 5G 手機。

依據聯發科財測，第 2 季營收估達 621 至 669 億元，季增 2-10%，年增 1-9%，毛利率估達 41%-44%，高標有機會優於上季 43.1%，挑戰改寫 20 季來高點。

聯發科中階市場也有斬獲，本季天璣 800 系列將開始放量，推升整體行動運算平台業績優於上季，且因 5G 晶片毛利率優於公司整體平均，有助毛利率維持高檔，甚至較上季增加。

不過，由於疫情影響大型運動賽事遞延，電視晶片客戶拉貨力道趨緩，整體智慧家庭業績保守看，期望下半年恢復成長。

聯發科第 1 季營收以行動運算平台為主，比重達 37-42%，成長型產品 30-35%，智慧家庭 26-31%。