4月非農就業淒慘 沃爾瑪、好市多招募逆勢成長

週五 (8 日) 公布的 4 月非農就業遭疫情重創，就業降幅為史上最大，以沃爾瑪 (WMT-US) 為首等販賣雜貨及日用必需品的大型零售商成為勞動力市場的主要驅動力。

美國勞工部週五 (8 日) 發布報告指出，4 月失業人數達到 2050 萬人，失業更躍升至 14.7%，創下經濟大蕭條以來最慘紀錄，幾乎所有產業就業人數皆大幅流失，受到社交距離及封鎖措施影響，休閒娛樂和餐飲旅館等服務業受創最劇。

儘管如此，上述情況導致販售雜貨和日用品的大型零售商需求激增。根據就業報告，大型零售商上月共新增 9 萬多員工，創下歷史新高，幾乎是 2007-2009 年經濟大蕭條爆發前的第二高紀錄。

在這波疫情危機當中，零售巨頭沃爾瑪 (Walmart) 和好市多 (COST-US) 成為受惠者並不意外，隨著美國疫情於 3 月爆發，衛生紙、消毒水、肉類罐頭等必需品瞬間搶購一空，沃爾瑪上月表示，自 3 月以來共在商店和物流中心新增 15 萬名員工，其中八成以上為兼職，因應日用品需求持續飆增，該公司計劃再雇用 5 萬人。

(圖：AFP)

台北時間週六 (9 日零時許，塔吉特 (TGT-US) 盤中上漲 2.14%，沃爾瑪漲 0.43%，好市多漲 0.35%。

除了零售商外，週五數據顯示，4 月物流及郵政業新增 1800 名員工，美國郵政署也新增 500 個工作崗位。

疫情期間為了居家避疫，消費者試圖透過網購來降低出門頻率，因此比往常更需要貨運服務，這讓聯邦快遞 (FDX-US) 和 UPS(UPS-US) 紛紛加快招聘腳步，提供生鮮代買服務的 Instacart 也表示兩週前已新增 30 萬採購人力，未來計劃再新增 25 萬人。

亞馬遜 (AMZN-US) 亦表示過去兩個月內在訂單交付網絡中新增 17.5 萬人力，該公司預計，今年第二季營收將增長 28％，至 810 億美元。

台北時間週六 (9 日) 零時許，聯邦快遞盤中上漲 2.67%，UPS 漲 1.81%，亞馬遜漲 0.5%。