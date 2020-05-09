科技巨頭重啟就定位！Google召回10%員工、蘋果恢復部分門市

美國經濟已經逐步重啟，包括蘋果、Google 等矽谷科技企業，都已宣布將重新開放美國部分門市和辦公場所。

蘋果 (AAPL-US) 週五 (8 日) 表示，將於下週開始重新開放愛達荷州、南卡羅來納州、阿拉巴馬州和阿拉斯加州的部分門市專賣店，將限制一定進場人數與對門市顧客進行體溫檢測。

為遏制新冠肺炎 (Covid-19) 疫情，蘋果自 3 月以來，關閉在中國地區以外的絕大多數門市。最近幾週，南韓、澳洲和德國等國家 / 地區的部分蘋果專賣店已經重新營運。

蘋果門市是公司產品的主要需求驅動力，重新開放門市，顯示出蘋果的營運狀況在 CEO 庫克聲稱「最具挑戰性」的全球環境下，正在緩慢恢復正常。

蘋果在上述的州只有六家分店，目前蘋果尚未證實，是否所有門市都將於下週重新營運。蘋果在全球擁有 510 家門店，在美國擁有 271 家門店。

此外，Google(GOOGL-US) 母公司 Alphabet 也於週五表示，公司最快將於 6 月重新開放辦公室，並讓 10% 至 15% 的員工重回工作崗位，不過多數在家上班的員工將繼續「彈性」遠端工作，也許將持續到年底。

根據公司內部電郵，Alphabet 執行長 Sundar Pichai 週四向員工表示，部分辦公室最快會在 6 月重新開放，他說到：「我們已經開始熟悉遠端會議的模式了，我們重返辦公室的步調將會是緩慢並逐步的，可能還需要一段時間才能實現」

Pichai 還解決員工倦怠的問題，他們要求員工在 5 月下旬休假一天。

臉書 (FB-US)CEO 祖克伯 (Mark Zuckerberg) 也於週四通知員工，表示公司願意允許他們繼續居家辦公直到 2020 年底。這家社交媒體巨頭預計，最快要等到 7 月 6 日才會重新開放大多數辦公室。