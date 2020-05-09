經濟復甦是V、U還是W型？專家有新解：「開根號」形態

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成的經濟衝擊前所未見，也因此經濟學家對於疫情過後的美國的復甦路徑也莫衷一是，從 V 型 (強力反彈)、U 型 (緩慢復甦)，到悲觀的 W 型 (雙底衰退)、L 型，還有人認為會是 Nike 的勾勾型。如今專家以數學符號提出新預測：根號型 (√)。

這是 Ned Davis 分析師最新預測，但第一個用平方根號描述經濟復甦的人，應該是富豪投資人索羅斯 (George Soros)。

在 2009 年股市觸底後、經濟衰退還要再幾個月才正式告終的時刻，索羅斯表示，經濟在落底後自然會反彈，但走勢隨後止穩並進入長時間低於標準的成長，「變成看起來像根號的持續性放緩」。

奧勒岡州經濟分析辦公室 (Oregon Office of Economic Analysis) 提供的圖表，對經濟發展軌跡提供幾種解釋。可以注意到，右邊的虛線雖然都指向復甦，但兩者間存在落差，顯示成長中的經濟需要一段時間，才能回到之前的基準。

呈現「根號」型的經濟復甦走勢。資料來源: MarketWatch

Ned Davis 團隊的預測即是這種持續緩慢的「根號型」復甦。該公司分析師 Pat Tschosik 和 Rob Anderson 說：「隨著疫情曲線趨於平緩、新療法或疫苗研發當中，市場持續上漲。但在尚無有效疫苗的情況下，可以想見復甦將進入『新常態』：居家避疫命令解除，消費者就算沒有失業，對支出也十分謹慎。」

特別重要的一點是，金融市場目前確認經濟不會「V 型」復甦。股市需要比目前主要集中在科技股分布更廣泛的上漲動能，才能有所突破。

在市場忽視當前糟糕的財報、預期 2021 年獲利加速成長的環境下，Tschosik 和 Anderson 建議投資人留意「防疫概念股」，包括可望從疫苗或藥物研發中受惠的藥廠和生技公司、家用品和食品類股，以及因為擁有家庭娛樂軟體而受到矚目的科技公司，比方說臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US)、微軟 (MSFT-US)。