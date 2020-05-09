庫德洛：白宮5月不考慮新一輪刺激方案 先看重啟經濟效果

白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五 (8 日) 表示，白宮已停止與國會磋商新一輪刺激方案，將先觀察美國各州重啟經濟的效果。

庫德洛週五對記者說，5 月和國會之間的正式磋商已經暫停，原因是「我們才剛注入一大筆資金」。

新冠肺炎疫情爆發以來，美國國會已經通過四項重大法案，包括三項以穩定經濟為宗旨、總規模至少 2.3 兆美元的刺激經濟計畫，藉此幫助過去兩個月來在封鎖措施和失業率飆升之下受苦的民眾。

占眾議院多數席次的民主黨人爭取最快下周表決第四輪刺激方案，希望挹注更多資金給州市政府、病毒檢測和美國郵政服務 (USPS)。

美國勞工部週五公布，4 月非農就業人數減少 2050 萬，失業率飆升到 14.7%。參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 說：「我們需要一個龐大、大膽的計畫來支持美國工人和家庭。沒有人看了這份就業報告還能說，政府應該暫緩採取進一步行動。」

現在重啟經濟值不值得？民眾態度審慎

庫德洛並透露，針對第二波疫情出現的可能性，川普政府正在擬定應變計畫，包括未來可能暫停經濟活動。

公共衛生官員警告，不該過早且大規模重啟經濟活動，這可能導致疫情再度爆發。

根據 ABC News/Ipsos Poll 週五發布的民調，64% 受訪者認為，現在重啟經濟代價過大，這意味著更多人喪命，只有 34% 認為現在開放經濟是值得的，以便盡可能降低經濟損失。

這份調查於 5 月 6 日到 7 日進行，訪問 532 名成年人，黨派、種族和性別看法懸殊，例如民主黨人 (92%) 比共和黨人 (35%) 更傾向認為現在不值得重啟經濟，非白人 (84%)vs. 白人 (52%)、女性 (72%)vs. 男性 (54%)。

美國總統川普週二表示，美國應該現在就開始重啟經濟，儘管更多美國人無可避免將因此染疫甚至喪命，但他認為這麼做帶來的好處大於代價。

他說：「州長們...(重啟經濟權力) 在他們手上，但我們國家想要重新開放。大家會看到發生什麼事。他們必須開放。我們的人民應該把自己視為勇士。美國必須開放。」