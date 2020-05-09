非農數據創二戰後最慘 為何週五美股卻頭也不回走高？

儘管美國 4 月非農就業人口減少 2050 萬人，創下二戰後的最高紀錄，週五 (8 日) 美股卻自開盤一路上漲，華爾街部分人士認為，這說明美股已與現實脫鉤，但另一派人士認為，美股反彈並可能繼續走高有明確的六大原因。

第一：市場正關注往後六個月的態勢

道瓊、標普和那指自 3 月 23 日的低點以來，均反彈 30% 以上，投資人多押注，疫情最糟的情況已經過去。

華爾街策略師指出，經濟損失在一定程度上集中在休閒和酒店行業，這些行業的表現不佳，掩蓋了市場其它領域的強勁表現。隨著聯準會和政府的刺激行動，一些人認為，一旦企業復工，經濟復甦將是迅速且顯而易見的。

第二：市場早已定價悲觀的經濟數據

美國總統川普表示，毫無懸念，非農就業數據完全在意料之中，失去的工作將會很快回來，經濟活動是人為暫停的。

4 月份失業率飆升至 14.7%，這些失業人當中，有 78% 的人表示他們是暫時失業，預計將在 6 個月內重返工作崗位，這對經濟來說可能是一個好跡象。高盛策略師 Jan Hatzius 表示，這是一個重要的區別，因為這暗示經濟復甦將會更快。

第三：大型股實力雄厚

新冠肺炎疫情重創全球旅遊產業鏈，餐飲、郵輪、航空與服務業受到的打擊不小，那些疫情受災股繼續走低，反之，Netflix、Amazon 之類的科技股票卻一路飆升至歷史新高。

拉扎德投資銀行 (Lazard) 董事總經理暨前國會預算辦公室主任 Peter Orszag 表示：「大型股的跌幅比小型股小得多。很可能是由於這場疫情危機，讓強者變得更強。」

Boston Private 的首席投資官 Shannon Saccocia 表示：「美國消費者已被證明是過去 10 年的經濟引擎，大舉買入的投資者相信，行為變化不太可能在超過幾個季度的時間內造成需求錯位。」

第四：刺激政策持續

新冠疫情大肆破壞全球經濟，世界各國政府與央行紛紛出手救市。今年 3 月，美國總統川普簽署了創紀錄的 2 兆美元聯邦刺激計畫，與此同時，聯準會 (Fed) 宣布了無限量化寬鬆 (QE)，主席鮑爾還承諾，將使用「所有可用」的工具來保持經濟的穩定運轉。

摩根大通全球定量及衍生品策略師 Marko Kolanovic 表示：「儘管經濟活動雪崩是歷史性的，但全球為緩衝衝擊和支持復甦的政策反應也是創下紀錄。」

Marko Kolanovic 預估：「聯準會在利率和信貸方面寬鬆政策的影響，將足以彌補企業、市場受到的暫時衝擊。」

第五：零利率政策發酵

美國聯準會 3 月將利率降至近 10 年新低，並大規模擴表刺激經濟，在 4 月的利率會議上，聯準會承諾將保持利率在歷史低位，直到確定美國經濟已抵擋住疫情的考驗，並能夠實現就業最大化和物價穩定之目標。

拉扎德投資銀行 (Lazard) 董事總經理暨前國會預算辦公室主任 Peter Orszag 表示：「利率將在很長一段時間內處於極低的水準，幾乎為零，所以這確實會對市場提供一些支撐。」

第六：華爾街信心滿滿

全球最大資產管理公司貝萊德首席股市分析師 Kate Moore 表示：「在當前的不確定性中，重要的是投資者要選對邊站。」

Kate Moore 研判市場走高有三大因素：新冠新增確診率下降、美國各州經濟逐漸恢復，以及美中關係的改善 (美中代表周五剛熱線通話)。

Kate Moore 表示：「我們需要繼續得到政府和政策的支持，以推動市場向前，這讓我們不僅僅是對一些更好的消息作出反應，而是對一些更根本的驅動因素作出反應。」

華爾街目前對後市信心滿滿，就連股神巴菲特亦對對美股長線抱持樂觀心態，在上周年度股東大會要求，巴菲特要求投資人不要和美國作對，儘管現在買股未必是低點，但大家要做好準備。

股神表示：「沒有什麼能從根本上阻止美國… 美國奇跡、美國魔力能夠戰勝一切，這一次也不會例外。」