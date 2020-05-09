蘋概三王4月營收、台灣PMI、大南港案標脫 本周重要大事回顧

蘋概三王公布 4 月營收，台積電雖創歷年同期新高，但再失守千億元大關，大立光也在疫情影響下，營收月減逾 1 成，僅鴻海逆勢成長，創同期新高，而受疫情衝擊，台灣 4 月 PMI 指數大跌 5.5 個百分點至 47.6%，創史上最大跌幅，另外大南港案順利標脫由富邦人壽標下，以下是本周重要大事回顧：

台積電 4 月營收 960 億元月減 15.4% 再失守千億元大關

晶圓代工龍頭台積電 4 月營收 960.02 億元，月減 15.4%、年增 28.5%，再跌破千億元大關，為今年次低，但仍為歷年同期新高，累計前 4 個月營收 4065.99 億元，年增 38.6%。台積電表示，第 2 季行動裝置產品需求較弱，不過與 5G 持續佈建、高效運算相關產品推出等因素相互抵銷，業績表現持穩。

據台積電財測數字，第 2 季營收估達 101 至 104 億美元，季減 2.04% 至季增 0.87%，高標有機會再改寫去年第 4 季寫下的新高紀錄。若以 1 美元兌換新台幣 30 元計算，新台幣營收估達 3030 至 3120 億元，毛利率估 50-52%，營益率估 39-41%，雙率均可望續站穩高檔。

疫情干擾浮現 大立光 4 月營收月減 13.98% 估 5 月將再降

光學元件大廠大立光 4 月營收達 46.83 億元，月減 13.98%、年減 6.03%，累計前 4 月營收 178.98 億元，年增 20.87%，大立光預估，5 月營收還將比 4 月下滑。

大立光執行長林恩平日前法說會上指出，受到疫情影響，4 月營收估將低於 3 月，5 月接單也比 4 月遜色，今年第 2 季新開發機型較去年同期也減少，且此營運狀況仍未獲得扭轉。

鴻海 4 月營收 3809.25 億元同期高 月增 9.57% 運算產品出貨旺

鴻海 4 月營收在電腦及平板等運算產品需求帶動下，單月營收達 3809.25 億元，月增 9.57%、年增 0.3%，登上歷年同期新高，前 4 月營收達 1.31 兆元，年減 8.74%。

鴻海表示，以 4 月四大類產品以月對月來看，表現最佳的是電腦及平板等運算產品，鴻海董事長劉揚偉日前在法說會中就指出，第 1 季受到肺炎影響，是「二窮三絕」，四大產品線均將呈現衰退，但在訂單遞延下，第 2 季營運將顯著回溫，上半年仍可望持平去年。

台灣 4 月 PMI 創 15 個月低點、史上最大跌幅

中華經濟研究院公布 4 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，中斷連續 6 個月的擴張轉為緊縮，且指數大跌 5.5 個百分點至 47.6%，不僅是 2019 年 2 月以來新低，也創史上最大跌幅。

五項組成指標中，包括新增訂單、生產數量、人力僱用共三項均創史上最大跌幅；而六大產業中，交通工具產業的新增訂單、生產數量以及未來六個月展望指數同創史上最大跌幅，反映新冠肺炎疫情對經濟面產生的嚴峻衝擊，同時，未來六個月展望指數，續跌 3.0 個百分點至 25.7%。

美國 4 月非農大減 2050 萬人 失業率 14.7%

疫情為美國勞動力市場帶來前所未有巨大衝擊，美國勞工部公布最新就業數據，美國 4 月非農就業人數大減 2050 萬人，幾乎抵銷過去十年經濟增長所帶來的就業機會，失業率也飆至 14.7%，打破二戰後紀錄。

4 月失業率大幅上升反映疫情所導致的臨時裁員，以產業部門來看，幾乎每個產業都受嚴重波及，其中又以休閒和餐飲旅館部門受創最深，該部門 4 月大減 765 萬人，零售貿易、專業及商業服務、醫療保健及社會救濟部門分別減少近 210 萬人，製造業減少 133 萬人。

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雙利空夾擊 台塑四寶 4 月營收年減 4 成 連三個月跌破千億元

台塑四寶 4 月合併營收約 755.49 億元，月減 19％，年減 4 成，由於營運持續仍持續受到新冠肺炎疫情影響，加上油價崩跌，拖累各項產品售價走弱，已為連續 3 個月營收未能站穩千億元之上。

其中，台塑化在油價崩跌下首當其衝，衰退幅度較大，4 月營收 221.53 億元，月減 34.3%，年減 57.83%。

大南港案標脫 富邦人壽逾 282.87 億元得標

由國揚、工信工程及和桐等上市櫃公司共同持有的「大南港」案，7 日由普華國際不動產公開標售後，由富邦人壽以 282.87 億元得標，溢價率達到 8.8%，每坪土地價逾 375 萬元，創南港土地單價新高。

今年第一季信義計畫區世貿三館的地上權標案，由南山人壽以 312.27 億元的權利金得標，高於底價約 46 億元，溢價率 17%，第二季則有今天的大南港案由富邦人壽以 282.87 億元得標，溢價率達到 8.8%；接下來將登場的北市商業土地標售焦點，將是開發金位在南京東路五段的開發大樓現址 755.65 坪標案。

運輸業遭疫情重創 華航 Q1 虧損為 12 年來最大 高鐵獲利腰斬

華航、台灣高鐵公布第 1 季財報，華航單季大虧 37.73 億元，不僅連虧 2 季，虧損金額更是 2009 年第一季來最高，每股虧損 0.7 元；台灣高鐵單季稅後純益 11.3 億元，年減 50.63%，每股純益 0.2 元，同創 4 年來新低。

從華航和台灣高鐵公布的財報來看，第一季新冠肺炎疫情在全球蔓延，無論是天上或地上運輸業者，旅運量均受衝擊而驟減，法人認為，接下來將公布的其他運輸業者，獲利恐怕都不太好看。

疫情衝擊浮現 4 月出口值降至 252.4 億元 創近三年新低

新冠肺炎疫情對出口影響逐漸顯現，財政部統計處公布 4 月進出口統計，單月出口值 252.4 億美元，較前月與去年同期減少 10.4%、1.3%，單月出口值創 2017 年 5 月 (不含春節) 以來新低；前 4 月出口值則達 1039.2 億美元，較去年同期增加 2.4%。

主要出口貨類中，電子零組件、資通與視聽產品出口維持正成長，其中電子零組件單月出口值 100.8 億美元、年增幅 24.3%；資通與視聽設備出口值 34.7 億美元、年增幅 12.9%，但傳產貨品中，礦產品單月出口值 4.5 億元、年減幅高達 63.2% 衝擊最大，化學品與基本金屬單月出口值也分別較去年同期減少 22.7%、18%。

神盾財務長將進入敦泰董事會 指紋觸控驅動整合 IC 年底問世

驅動 IC 大廠敦泰 8 日宣布攜手指紋辨識 IC 廠神盾，開發全屏指紋觸控驅動整合晶片 (FTDDI)，最快年底有樣品，明年可望導入客戶產品並開始出貨，毛利率將是現有 TDDI 的 2 倍，挹注獲利，而為加深合作關係，神盾財務長張家騏也將進入敦泰董事會。

敦泰財務長廖俊杰表示，公司強項在觸控、驅動，及整合二者的 TDDI，跟神盾的指紋辨識技術相配合，可打造三合一 FTDDI 產品，有助增加客戶黏著度及市占率，據了解，敦泰現在手機 TDDI 市佔率約 25%，排名第二，廖俊杰估，在 FTDDI 出貨下，市占率可望突破三成，並往四成邁進，挑戰龍頭廠聯詠地位。

金寶沈軾榮宣布辭任總座 董事長許勝雄兼任

金寶 7 日發布重訊，總經理沈軾榮因個人健康、減少工作負荷因 素宣布辭任金寶總經理及泰金寶副董事長，原職務將由董事長許勝雄兼任，但沈軾榮仍為金寶、泰金寶董事，並負責集團轉投資公司。

金寶表示，沈軾榮自 2008 年起擔任金寶總經理、泰金寶副董事長、新金寶執行長等，帶領公司轉型升級並布局全球，雖辭任以上職務，但仍將負責凱碩、泰金寶精密科技、三緯國際、新世代機器人暨人工智慧、麗寶大數據與通寶半導體設計等關係企業董事長，協助集團轉投資公司運作。

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