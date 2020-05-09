〈熱門股〉明泰獲佳世達公開收購 周漲18%寫26個月新高

網通廠明泰 (3380-TW) 在佳世達 (2352-TW) 以每股 30 元，公開收購的方式加碼持股下，本周股價漲逾 18%，周五收 26.25 元，創 2018 年 3 月以來近 27 個月新高。

佳世達 4 月 30 日宣布，以每股 30 元，公開收購明泰已發行普通股，預定最高收購數量為 10.3 萬張或 19% 股權、最低收購數量為 2.71 萬張或 5% 股權，而以明泰 4 月收盤價 22.15 元計算，溢價幅度高達 35%。

由於溢價幅度誘人，明泰本周股價強漲，最高一度登上 27 元，為近 3 年盤中高點，本周則收在 26.25 元，周漲逾 18%。

佳世達目前已是明泰最大股東，持股共計 23.8%，透過本次公開收購，最高持股比重將提升至 42.8%，佳世達強調，近年拓展 AIoT 解決方案，網通設備是客戶數位轉型的基礎建設，藉由與明泰進一步加強合作關係，加速在 5G、車聯網、智慧工廠等領域布局。

佳世達本周也補充，收購期間為 5 月 7 日至 6 月 23 日，若有效應賣之股數達最低收購數量，且公平交易委員會不禁止，本次公開收購之條件即告成就。