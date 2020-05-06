〈友訊經營權之爭〉二名獨董主張解任不成立將告友訊五董 6/1股臨會如期舉行

網通廠友訊 (2332-TW) 昨 (5) 日公告，解任副董李中旺、獨董馮忠鵬、鍾祥鳳職務，今 (6) 日馮忠鵬、鍾祥鳳召開記者會，強調公司指控莫須有，解任理由不成立，主張仍具有獨董職權，將如期於 6 月 1 日召開股臨會，並將針對昨日出席友訊董事會的 5 名董事提出民事、刑事告訴。

據了解，董事會要解任或選任董事長以及副董事長，需要三分之二以上董事出席，友訊昨日召開例行董事會，李中旺、馮忠鵬、鐘祥鳳三人刻意缺席，讓胡雪無法有操作空間。

但友訊昨日先是解任馮忠鵬、鐘祥鳳獨董職務，將董事會席次由 8 席降至 6 席，將出席門檻降低，再由其餘 4 董 1 獨董，解任李中旺的副董職務。

馮忠鵬及鐘祥鳳今日召開記者會，強調絕對沒有友訊所稱的，向公司或關係企業公司取得報酬等情事，一切是莫須有的指控，馮忠鵬更出示扣繳憑單證明表示，過去在友訊擔任五年多的獨董，都依照規定領取獨董酬勞，並沒有違反規定。

與馮忠鵬、鍾祥鳳一同出席的律師林文鵬補充，友訊解任二名獨董不成立的情況下，代表二人依舊具備獨董身分，不影響在 6 月 1 日召開的股臨會，此外，李中旺被解任副董同樣不成立。

馮忠鵬強調，友訊昨日公告內容已經傷害二人的人格名譽，加上董事會過程違法，將對友訊公司以及昨日出席的 4 董 1 獨董提出民事、刑事告訴。