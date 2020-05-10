〈觀察〉三個拉力帶來轉型機會 明基友達集團大舉進軍工業電腦領域

面板大廠友達將通用顯示器、公共訊息顯示器事業單位分割，成立子公司達擎，拓智慧零售、智慧工廠等工業電腦 (IPC) 相關應用，無獨有偶，同集團的佳世達拚轉型，近年積極併購 IPC 廠轉型，業界分析，除了顯示器為 IPC 重要零組件，且產品毛利率佳、趨勢應用百花齊發，三個主要拉力，吸引明基友達集團大舉布局搶進。

業界人士分析，工控顯示器量與金額沒有消費電子那麼大，但是毛利率都有 30-40%、甚至更高，友達獨立達擎，有助集中資源衝刺新藍海市場。

在 AIoT 時代來臨下，未來如智慧醫療、智慧零售、智慧工廠等趨勢，都為 IPC 應用市場帶來很多機會，因此也成佳世達、友達轉型首選。

據了解，達擎明年正式成立，通用顯示器產品包括 ATM 自動提款機、POS 銷售終端、Kiosk 自助服務終端顯示器、機上娛樂及航海系統顯示器、智慧工廠 IPC 工業用電腦顯示器，以及精準醫療等，公共訊息顯示器產品則包含智慧零售、交通和教育等應用。

此外，友達先前也入股凌華，共同合作推動智慧工廠的應用，利用友達龐大的工廠場域進行驗證，未來則可結合達擎的工控顯示器，打造整套智慧工廠解決方案，可望為友達創造高毛利的商機。

同樣身為明基友達集團成員之一、也是生產顯示器的佳世達，近幾年更是全力衝刺 IPC 相關領域，以聯合艦隊策略擴張投資布局，整合友通、其陽、維田等 IPC 廠商。

同時，佳世達也找來聚碩、羅昇、明泰、仲琦，全面完善工業電腦、5G、IT 及 OT 的布局，打造各式場域的智慧解決方案，隨著比重提升，也逐漸反應在佳世達近年毛利率走勢上。

雖然友達現階段尚未透露達擎的下一步，但後續是否會像佳世達一樣，向下延伸完整的 IPC 領域，也成市場後續關注的焦點。