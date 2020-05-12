張家麒背後推派公司大有來頭 神盾可望取得敦泰股權

敦泰 (3545-TW) 與神盾 (6462-TW) 上周五 (5/8) 宣布攜手合作，根據公告指出，神盾財務長張家麒此次進入敦泰董事會，是由一間名為盛世媒體公關公司推派，該公司是敦泰目前大股東，據消息人士透露，該公司背後金主大有來頭，是金融圈著名的投資金童張果軍，市場議論，神盾張家麒代表張果軍所屬的投資公司進入敦泰董事會，敦泰將與神盾資本合作，神盾將取得敦泰股權。

市場之前也傳，神盾將以每股 45 元取得敦泰持股，對於相關訊息，敦泰僅表示，若有相關調整將依法公告，其餘則不表意見，盛世媒體公關、神盾對此皆不予回應。

敦泰日前宣布，擬現金減資近 9 億元，減資比率約 3 成，每股退還股東 3 元現金，加上配息 0.5 元，股東每股可領回 3.5 元現金，以昨日收盤價 31.95 元計算，殖利率約 11%。

據公開觀測站公告顯示，敦泰此次推出的董事候選名單中，張家麒代表的法人機構為盛世媒體公關公司，公司負責人是溫芳瑜，溫芳瑜同時現職風傳媒營運長，正巧風傳媒創辦人是張果軍，消息人士透露，張果軍所屬的盛世媒體已是敦泰大股東，持有敦泰不少股權。

由於張果軍背後有自己的資產管理公司，原本是以樂風網路科技公司名義，提名一席董事，不過敦泰最新公告，張果軍未在提名名單中，反而是由張家麒擔任董事，市場推測，張果軍是敦泰與神盾資本合作的中介者，神盾將藉由張果軍，取得敦泰股權，正式進入敦泰強化雙方合作。

另外，根據敦泰 2 月 25 日公告的提名董事候選名單中，林超驊也申請董事提名，林超驊名義上是樂富資本合夥人，同時也是張果軍的學弟，曾共同籌備不動產證券化基金 (REITs)，林超驊與張果軍兩人同時入列董事候選名單，消息人士透露，張果軍原本有意參與敦泰經營，不過最後神盾表態意願更大，張果軍順水推舟做人情，放棄擔任董事機會，讓神盾進入董事會。

敦泰最新公告顯示，張果軍、林超驊已撤銷董事候選人資格，改由張家麒入席董事會，而原本可以取得兩席董事的張果軍陣營，竟決定只留一席，更增添敦泰、神盾合作的想像空間。

敦泰上週宣布與神盾合作，未來將均專注手機應用，前、後者分別為全球第二大的指紋辨識晶片廠、觸控暨驅動整合晶片 (TDDI) 廠，技術交流下，除了可加快新品開發，搶得市場先機，更有助雙方伺機挑戰匯頂、聯詠等一哥地位。