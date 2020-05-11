受疫情衝擊 南韓5月份前10日出口額年減46.3%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續在全球在延燒，隨著越來越多的國家完全關閉國境，對市場需求帶來嚴重衝擊，據南韓海關總署在週一 (11 日) 的數據顯示，受到疫情的影響，南韓今年 5 月前 10 日的出口額，幾乎較去年同期下跌了一半。

數據顯示，在 5 月 1 日至 10 日期間，南韓的出口額年減 46.3%(59.6 億美元) 至 69 億美元。日均出口年減 30.2%。南韓所有主要出口商品均出現兩位數下降，半導體出口下跌了 17.8%，無線電信設備下跌了 35.9%，石化產品下跌了 75.6%，汽車下跌了 80.4%。僅船舶的出口年增長 55%。

南韓五月份前 10 日出口額 (圖片：pulsenews)

從各地區來看，南韓對所有主要經濟體的出口均遭受損失，南韓對最大的貿易夥伴中國的出口下跌了 29.4%，對美國的出口下跌 54.8%，對歐盟的出口下跌 50.6%，對越南的出口下跌 52.2%，對日本下跌 48.4%，對中東下跌 27.3%。

今年 4 月份，南韓出口年減 24.3%，至 369 億美元，南韓的貿易逆差為 9.5 億美元，終止了連續 98 個月的貿易順差。

進口方面，南韓 5 月前 10 日進口額下跌 37.2%，至 96 億美元，貿易逆差達到 26 億韓元。各類別來看，晶片製造設備進口成長 69.7%，半導體進口下跌 18.6%，原油進口下跌 73.8%，機械設備進口下跌 19.9%，精密機械進口下跌 20.1%。

先前，國際貨幣基金組織 (IMF) 曾預測，南韓經濟今年預期將萎縮 1.2%，將是自 1930 年代大蕭條以來最糟糕的一年。國際貨幣基金組織也表示，預計今年全球經濟將萎縮 3%。