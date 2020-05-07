南韓推「韓式新政」救經濟 5G和AI為核心項目

據《彭博》報導，南韓政府表示，為了刺激疫情後的經濟復甦與成長，將推出「韓式新政 (Korea New Deal)」，並將重點放在推動人工智能及無線通訊產業的發展，以創造更多的就業機會，並提振整體經濟的成長。

根據南韓政府於週四 (7 日) 發佈的聲明，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情獲得控制之後，將利用第三輪的緊急紓困預算、以及至 2022 年的年度預算為基金，推動人工智能及 5G 無線網路科技的成長。

南韓第一、二輪的預算增加規模創下歷史高點 (圖：Bloomberg)

南韓總統文在寅於日前表示，將透過大型的政府專案，以在後肺炎時代促進國家的創新成長，並提高勞動市場的需求。文在寅總統亦將「韓式新政」比擬為美國於 1930 年代所推出的羅斯福新政 (New Deal)，當時羅斯福總統為了帶領美國走出經濟大蕭條，實施了一系列的刺激政策。

韓國延世大學經濟學家 Kim Jung-sik 表示，文在寅總統的計劃，是為了支持新創及網路事業的發展，但與傳統的經濟刺激政策有所不同。一般而言，政府透過大規模的公共支出，以創造工作機會並提振景氣復甦。但在南韓實施了一連串的刺激措施之後，目前政府的「財政子彈」逐漸用盡。

南韓經濟相當仰賴貿易，由於疫情導致全球供應鏈阻斷及消費需求萎縮，南韓的經濟亦面臨重大的威脅。南韓於 3 月份的失業人口大幅攀升，創下自金融海嘯以來的最差表現，而兼職員工及年輕就業人口所遭受的衝擊最為嚴重。

南韓就業率 (圖：Trading Economics)

因此，為了保障更多就業人口的工作機會，並刺激南韓經濟的成長潛力，政府推出了「韓式新政」，並表示將於 6 月份宣佈該計劃的相關細節。

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