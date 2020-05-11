〈台股盤後〉電金傳產權值股齊揚 重回年線、收復「萬一」關卡

台股今 (11) 日由電子雙雄領軍，加上傳產權值股台塑四寶同步走強，富邦金、國泰金等金融權值股同樣站穩盤上，在權值股表現強勢下，指數開高走高，終場大漲 111.84 點，收在 11013.26 點，成交量 1680.13 億元，重回年線與「萬一」關卡，並創近 2 個月來新高。

台股上市族群中，僅橡膠、百貨指數收黑，其餘均收紅，其中以其他電子族群表現最強勢，大漲 2.56%，其次為觀光指數，漲幅達 2.46%。

櫃買市場同樣開高走高，上漲 0.75 點，收在 141.8 點，成交量增至 555.3 億元；上櫃指數除資服、生醫與化工指數收黑外，其餘均收紅，以光電指數表現表現最強勁，漲幅 2.61%，其次為航運指數。

電子三雄方面，台積電今日開高走高，站回 300 元關卡，上漲 1.17%，收在 301 元；鴻海同樣開高走高，大漲 3.54%，收在 78.9 元，創近 2 個月新高價，為三雄中表現最強勢者；股王大立光表現相對弱勢，股價開高走低，下跌 0.59%，收在 4200 元。

電子股部分，印刷電路、IC 設計等族群續強，瀚宇博大漲近 6%，松上、競國、精成科、揚博、華通均有超過 3% 漲幅；IC 設計族群包括迅杰、創惟、金麗科、禾瑞亞大漲逾 5%，聯傑、亞信、矽統漲幅也超過 3%。

金融族群全數站穩盤上，國票金、永豐金、台新金漲逾 2%，富邦金、國泰金、兆豐金、中信金表現也都不俗。

國泰證期分析師蔡明翰指出，先前中小型類股由防疫概念股領軍走強，但防疫概念股今日全面拉回，對指數呈現較正向的助益，顯示市場認為疫情的衝擊將會逐漸降低，資金逐步流向基本面較佳的電子族群，有機會由電子權值股領軍指數上攻，預期 520 前，市場仍會維持較正向氛圍，後續還有續創高機會。

