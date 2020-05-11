艱困企業發放補助達28億元 鳳梨酥業者撤無薪假1天就核撥

行政院今 (11) 日舉行紓困振興方案記者會，經濟部次長曾文生指出，目前製造業艱困企業紓困已核准逾千件申請案，補助 28 億元，逾 5 萬名員工受惠，其中 1 家知名鳳梨酥業者撤銷無薪假，送件隔天就核撥，獲 500 多萬元的補助。

根據統計，截至昨 (10) 日，經濟部共受理 1421 件艱困企業申請案，核准 1098 件，通過率約 77%，總計補貼金額 28 億元，其中包含薪資補貼 22.9 億元及營運補貼 5.1 億元，約有 5.1 萬名員工受惠。

至於獲得補貼的產業別，曾文生表示，以金屬機電業 422 家為大宗，共補助 12.4 億元，其次為民生化工 6.4 億元、電子資訊業 7.2 億元。有些業者因為沒有工廠登記被退件，68 件正在補件，大致上來說，製造業補助審查是順利的。

經濟部也主動關懷 286 家實施減班休息的業者，其中，某一家南投知名的鳳梨酥廠商共有 226 名員工，4 月 22 日送件審查，撤銷無薪假，因為資料明確，4 月 23 日即核撥薪資補貼 315 萬元、一次性營運資金補貼 226 萬元。此外，南部也有一些螺絲廠、衣材產業，在經濟部溝通下，接受紓困方案，不放無薪假。

曾文生表示，製造業紓困影響範圍較大，平均 1 家就會影響到 50 名員工，因此，經濟部簡化程序並加速辦理，只要申請資料齊備，採用網路申請，最快 2-3 天就會撥款。

政務委員龔明鑫指出，目前台灣失業率還好，3 月約 3.72%，約 4000 人，減班休息的人數也稍微和緩，逾 5 萬人因為薪資補貼措施，不會面臨無薪假或裁員，政府也能穩住就業市場。