萬元紓困受理逾6萬件 衛福部百人周末加班審核新北申請案

行政院日前宣布擴大急難紓困 1 萬元，衛福部次長何啟功今 (11) 日表示，目前已受理逾 6 萬件，其中 738 人審核通過；針對新北市府將 9000 多件申請案送至衛福部又要求撤回，何啟功說，100 多位同仁周末已加班 2 天審核 6000 多件，若收回恐更耗費時間。

何啟功今天上午前往立法院社福及衛環委員會備質詢，針對近期引發的萬元紓困之亂，何啟功說明，目前已接獲約 6.2 萬件申請案，共 738 人審核通過，約發出 1056 萬元補助。

何啟功強調，若各縣市在審查、人力上遇到困難可反映討論，希望讓民眾盡快領到紓困金，但為避免民眾重複領取不同部會的補助款，6 月底將與勞動部、經濟部等部會進行勾稽，一旦發現重複領取者將會追回。

新北市府上周五 (8 日) 將 55 大箱萬元紓困申請案送至衛福部核定，導致衛福部動員 130 名同仁，在母親節周末假期加班處理，隨後新北又要求收回引發爭議。

對此，何啟功回應，針對新北送來的 9000 多件申請案，衛福部社工司已展開作業，連日審查近 6000 多件，會持續盡快處理，因此，不需要來回寄送，會更加耗時，且可能面臨資料不全、需要勾稽的狀況，還需要數天的時間來確認。

除了新北外，何啟功表示，花蓮縣也送來 400 多件，其他縣市均按照原來規劃，地方政府自行建置資料、初步審查，有疑義再請求中央說明並協助。