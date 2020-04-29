勞工紓困貸款明起開辦 無勞保也能借10萬元應急

為協助受疫情影響的勞工度過生活困難，勞動部今 (29) 日公告開辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供 500 億元自有資金，信用保證基金提供信保，政府補貼第 1 年利息，沒勞保也能借款，承貸銀行明 (30) 日起陸續受理申請，預估 50 萬名勞工可受惠。

勞動部說明，勞工紓困貸款的對象為受新冠肺炎疫情影響的勞工，年滿 20 歲且為本國籍，每人貸款額度最高 10 萬元，期限 3 年，由信保基金提供 10 成信用保證。

貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為 1.845%，勞動部補貼第 1 年貸款利息。貸款第 1 年前 6 個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第 7 個月至第 12 個月攤還本金，第 2 年起按月攤還本金及利息。

勞動部指出，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。如有參加勞保的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞保的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

勞動部表示，經徵詢國內各公、民營銀行及信用合作社，目前共有 33 家銀行及 4 家信用合作社有承作勞工紓困貸款的意願，明天起有 20 家銀行及 1 家信用合作社開始受理，包括台銀、合庫、華南銀、北富銀等；5 月 4 日另有 12 家銀行及 1 家信用合作社加入，其餘陸續受理申請。