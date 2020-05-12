超過80%美國小型企業 預期疫情影響將持續至明年

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在美國持續蔓延，並對該國經濟帶來衝擊。美國總統川普呼籲盡快復工，以重啟經濟，不過，對於許多中小企業來說，解除封鎖後恐怕也很難快速復甦。支付網絡機構 Veem 的調查顯示，約有 81% 的美國小型企業預計，疫情的影響將持續在未來 12-16 個月內影響業務，並有近 90% 的公司預期經濟放緩。

Veem 公布的美國中小型企業景氣調查報告中，針對 690 家中小企進行調查，其中有 65% 的受訪者表示，他們已經提交了政府的工資保護計畫 (PPP) 或計劃在近日提出申請。

為遏制疫情蔓延的大規模停產，嚴重地打擊了美國經濟。據美國政府在週五公佈的數據顯示，上個月失業率飆升至 14.7%。白宮表示，五月份失業率可能達到 20%。

接受調查的公司中有近 70% 提到 2020 年美國經濟存在一些不確定性，而 55% 的公司表示他們營收受到打擊。不過大約有 30% 的公司表示樂觀，大多是線上零售商和其他電子商務領域，表明某些產業在當前環境下更能蓬勃發展。

此外，超過一半的公司表示，由於工廠關閉、邊境限制和整體產業停產而造成了中度到高度的供應鏈中斷，還有超過三分之一的公司表示，如今正在建立區域供應鏈，或迅速將供應鏈轉向提供當前所需的物品。有近四分之一的公司表明正在投資於新技術或調整資訊技術系統。

調查顯示，流動性仍然是關鍵痛點，調查顯示，有 52% 的公司削減了運營成本，而 59% 的公司申請了貸款，只有 13% 表示沒有採取任何措施來為經濟放緩做準備。

Veem 執行長 Marwan Forzley 表示，這場危機對小型企業的影響是喜憂參半，一些公司艱難地生存，而另一些公司則受益，因為部分業務被視為不可或缺的，或是轉向線上工作。「這些中小企業的應變能力令人驚訝。儘管存在許多不確定性，他們仍在努力改變自己的業務，以從形勢中受益或調整業務以免受嚴重的影響。」