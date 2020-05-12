全球百大機場評比 樟宜機場八連霸 桃機退步5名近三年最差

有「航空界奧斯卡」之稱的 Skytrax 周一 (11 日) 公布 2020 年全球百大機場，新加坡樟宜機場奪下八連霸，不過，桃園國際機場一口氣掉了 5 名，下滑至第 18 名，近三年來表現最差。對此，交通部長林佳龍表示，國際評比競爭相當激烈，台灣的服務品質是可以做到 Top 10。

過去數月受疫情影響，全球紛紛採取鎖國政策或實施嚴格的邊境管制，禁止人員流動增加傳播病毒風險，各國機場迄今仍空蕩蕩，不過，Skytrax 照常發布全球百大機場評比。

新加坡樟宜機場連續 8 年奪冠，其次分別為東京羽田機場、杜哈哈馬德機場、首爾仁川機場、德國慕尼黑機場、香港國際機場、東京成田機場、名古屋中部機場、阿姆斯特丹史基浦機場、日本關西機場。

亞洲國家的機場在這次評比表現相當亮眼，其中，日本前十名中就占了四席，羽田機場在乾淨度上拔得頭籌，最佳服員人員及行李運送由關西機場奪冠，餐飲則是成田機場拿下第一。

至於桃園機場，今年下跌至第 18 名，較去年第 13 名滑落 5 名，是近三年來最差表現。從分項排名來看，機場人員服務、清潔度甚至掉到十名以外，在轉機服務、購物、餐飲、休閒設施等皆未能進入前十。

林佳龍表示，國際評比很多，競爭相當激烈，桃機的服務品質在全世界可以做到 Top10。針對疫情期間的評比，會來了解哪些方面可以再改善或精進，以提高桃機的國際競爭力。

全球機場受疫情衝擊營運慘澹，桃機日前除了關閉 20 個登機門來因應，並提早辦理各項優化工程，提升設備及服務水準，不過，桃機去年旅運量再創新高，已超出容量許多，而第三航廈主航廈工程招標不順，完工日期不斷延宕，未來能否持續吸引國際旅客來台，讓業界相當憂心。